Los organismos que forman el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), elaboraron una agenda nacional de propuestas de política económica enfocadas en acciones para mejorar la vida de las personas en nuestro país. El documento fue coordinado por el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), la agenda estratégica “Un México mejor para todos”.

El documento elaborado por las cupulas de los organismos empresariales el cual fue presentado a la prensa este martes 5 de diciembre está enfocado como una propuesta para resolver los problemas que más preocupan a los mexicanos como son la pobreza, salud, desigualdad, educación, infraestructura, medio ambiente seguridad entre otros.

Lo que persigue la propuesta es que las empresas no mueran por sobrerregulaciones y tramites engorrosos y costosos, tampoco que cierren por la corrupción, inseguridad.

Los encargados de hacer la presentación del texto a los medios de comunicación fueron el presidente del CEESP, Juan Ignacio Gil Antón, y de su director general Carlos Hurtado López, los cuales destacaron la importancia del sector empresarial como generador de empleos y motor de la economía, reafirmando el llamado del presidente del CCE, Francisco Cervantes, a los diversos actores públicos para abrir un espacio de diálogo sobre las soluciones a los grandes retos de México. La agenda estratégica integra “un conjunto de propuestas de políticas públicas que contribuyen a crear un país con más oportunidades de desarrollo para todos”.

El documento está integrado por tres capítulos que comprenden diversos ámbitos los principales desafíos del presente y futuro próximo de México:

Inclusión, oportunidades y movilidad social



Economía y calidad de vida, comercio exterior y medio ambiente



Un país de leyes y sin corrupción



Los planteamientos del sector privados piden que el gobierno genere incentivos para generar capital humano y que no solamente dé apoyos sociales, vía la entrega de dinero, que los apoyos no sean universales si no más focalizados para la gente que los necesita además de que los programas de pobreza extrema tienen que incluir estímulos para que la gente salga de la pobreza y no se quede ahí esperando recibir apoyos para siempre.

El texto ya se lo presentó, el domingo pasado, al presidente del CCE, Francisco Cervantes, a la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum y el próximo miércoles 6 de diciembre se lo entregará a la candidata del Frente por México, Xóchitl Gálvez, y se lo dará a conocer a cualquier otro aspirante a la presidencia o legislador que pueda haber.

Carlos Hurtado afirmó que el trabajo “No es una propuesta para proteger los intereses del sector privado, sino que es lo que el sector privado piensa que la política pública debe ser en beneficio de toda la sociedad”.

Durante la presentación de la propuesta empresarial los ponentes fueron cuestionados sobre la economía informal y la poca productividad de este sector, a lo que contestaron que la informalidad se debe entre otras cosas al exceso de tramites que hay en el país, para abrir un negocio, el poco apoyo a las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) y este problema ya tiene muchos años.

Lo que propone el sector empresarial en comercio exterior es que se aprovechen de mejor forma los acuerdos comerciales y la integración económica para aprovechar oportunidades como el nearshoring, y que esta relocalización de las cadenas de suministros puedan ser aprovechadas a lo largo del territorio nacional.

El texto de la propuesta empresarial resalta la importancia que es indispensable para que la inversión nacional e internacional fluya es un marco legal eficiente el respeto a la ley, seguridad jurídica y erradicar la corrupción.