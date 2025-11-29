El titular de la Fiscalía del estado de Michoacán negó que “El Licenciado”, presunto autor intelectual del asesinato del alcalde Carlos Manzo, sufriera tortura tras su arresto; los detalles.

Durante una conferencia de prensa, Carlos Torres Piña, fiscal de Michoacán, negó los señalamientos de tortura que hizo “El Licenciado” durante su audiencia y dijo que hay pruebas de ello.

El Licenciado. Caso Carlos Manzo (Especial)

Fiscalía de Michoacán niega tortura a “El Licenciado”, implicado en el asesinato de Carlos Manzo

Carlos Torres Piña, titular de la Fiscalía de Michoacán, dijo que los señalamiento de tortura que hicieron Jorge Armando, alías “El Licenciado”, y su defensa durante la audiencia son mentiras.

El fiscal de Michoacán resaltó que, desde que fue arrestado, “El Licenciado” se reservó su declaración, por lo que no se le pudo señalar de nada y aseguró que nunca fue torturado.

Asimismo, el fiscal Carlos Torres Piña resaltó que cuando “El Licenciado” ingresó al penal del Altiplano firmó un documento de conformidad que acredita que no fue maltratado ni mucho menos torturado.

Cabe mencionar que estas aclaraciones se dan luego de la audiencia del pasado 26 de noviembre, donde “El Licenciado” afirmó que fue víctima de golpes, torturas e incomunicación tras su arresto.

De acuerdo con “El Licenciado”, quienes cometieron los actos de tortura en su contra fueron agentes del Ministerio Público, mismos que amenazaron de matar a su esposa.