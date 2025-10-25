En el municipio de Dolores Hidalgo, en el estado de Guanajuato, una camioneta entró a cancha de futbol durante un partido y atropelló a dos hombres; ambos murieron.

De acuerdo con los reportes de las autoridades de Dolores Hidalgo, un hombre identificado como Rafael “N” fue detenido por estos hechos, en tanto se investiga la participación de un segundo responsable .

Dos atropellados por camioneta que entró a cancha de futbol en Guanajuato; un agresor fue detenido y otro está prófugo

A través de redes sociales se dio a conocer un video que muestra el momento exacto en que una camioneta ingresó a una cancha de futbol en el estado de Guanajuato.

Testigos señalaron que los hechos ocurrieron durante la final del torneo municipal de Dolores Hidalgo, justo instantes después de que diera comienzo del partido.

En la grabación se muestra a la camioneta dar diversas maniobras dentro de la cancha, lanzando el pesado vehículo en contra de los jugadores y aficionados que se encontraban en el lugar.

Como resultado de estos hechos dos hombres fueron atropellados, los cuales murieron debido a la gravedad de las heridas que presentaban.

Esto provocó temor y pánico entre los pobladores, quienes lanzaron gritos y objetos a los agresores para buscar que se detuviera.

Luego de estos hechos, la camioneta huyó del lugar, hasta ese momento con rumbo desconocido.

Camioneta entra a cancha de futbol en Guanajuato y atropella a dos hombres; hay un detenido (Captura)

Derivado de la agresión se montó un operativo de búsqueda por las autoridades de los tres niveles de gobierno, el cual arrojó la detención de Rafael “N”, implicado en la agresión.

No obstante, autoridades de Dolores Hidalgo apuntaron que se logró la identificación de un segundo responsable de estos hechos, por lo que ya se trabaja para su localización y detención.

En tanto, se realizan las investigaciones correspondientes, para determinar el motivo por el que los agresores ingresaron la camioneta a la cancha, además de determinar si lo hicieron bajo el uso de sustancias.