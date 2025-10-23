Iapuato, Guanajuato, se encuentra entre las tres ciudades con mayor percepción de inseguridad, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Este 23 de octubre se publicaron los resultados de la ENSU con las principales ciudades con mayor percepción de inseguridad:

Culiacán, Sinaloa: 88.3 por ciento Irapuato, Guanajuato: 88.2 por ciento Chilpancingo, Guerrero, 86.3 por ciento

Los cajeros automáticos localizados en vía pública, transporte público, la calle y las carreteras fueron los sitios donde los ciudadanos percibieron mayor inseguridad.

Ello ha generado que 40.6 por ciento de las personas hayan modificado hábitos por temor a sufir un delito como evitar llevar objetos de valor, joyas, dinero o tarjetas de crédito.

Las 3 ciudades con menor percepción de inseguridad

En contraste, las tres ciudades con menor percepción de seguridad son:

San Pedro Garza García, Nuevo León: 8.9 por ciento Piedras Negras, Coahuila: 15.0 por ciento Benito Juárez, CDMX: 15.6 por ciento

Percepción de la inseguridad incrementó en un año, según Inegi

De acuerdo con el Inegi, el 63 por ciento de los encuestados, es decir dos de cada tres personas, se siente inseguras en la ciudad donde viven .