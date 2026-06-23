Durante la protesta por el asesinato de un joven de 16 años, un grupo de civiles realizó un bloqueo en Celaya, Guanajuato, durante el cual varios autos terminaron incendiados.

De acuerdo con lo indicado en reportes de medios locales, fueron al menos 9 automóviles los que terminaron calcinados durante la manifestación que se realizó en la carretera Celaya-Juventino Rosas.

En torno a los bloqueos y protestas, los pobladores que se sumaron a ellas denunciaron que el joven asesinado, murió a manos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato.

Protesta y bloqueo en Celaya por asesinato de menor de edad dejó 9 autos incendiados

La tarde del lunes 22 de junio, pobladores de las comunidades de Yustis y Gasca, en el municipio de Celaya, Guanajuato, llevaron a cabo un bloqueo en la carretera Celaya-Juventino Rosas.

En las manifestaciones, los vecinos denunciaron que un joven de 16 años de edad de nombre Adán, fue asesinado por elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado.

Ante lo ocurrido, decenas de personas se aglutinaron sobre la vialidad a la altura de la comunidad de Yustis y decidieron cerrar la circulación vehicular en ambos sentidos.

En estos momentos se registra un bloqueo en la carretera Celaya-Juventino Rosas, a la altura de las comunidades Gasca y San José de Yustis.

Familiares y vecinos de ambas comunidades piden justicia por Adán, joven que la noche de ayer domingo fue asesinado en la comunidad de… pic.twitter.com/FlROc1YOAH — Arely Pimentel (@arelypimentelOF) June 22, 2026

Para evitar el paso de automóviles, los inconformes colocaron diversos objetos sobre la carretera, como el caso de ramas de árboles, tramos de madera e incluso llantas.

Sin embargo, las tensiones durante el bloqueo en Celaya subieron debido a que se extendió hasta la entrada de la comunidad de Gasca, donde una una camioneta de transporte de personal fue incendiada.

Tras lo anterior, los ánimos se encendieron aún más, debido a que información extraoficial refiere que los vecinos interceptaron al menos otros 8 autos y una moto que también terminaron incendiados.

Autoridades responden a bloqueos en Celaya

Durante el fin de semana, un adolescente de 16 años fue asesinado en la comunidad de Gasca, Celaya, presuntamente por disparos de policías del estado de Guanajuato.

Vecinos bloquearon la carretera Celaya–Juventino Rosas, donde incendiaron vehículos y exigieron justicia al insistir que elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado fueron los responsables.

Con al menos seis vehículos incendiados, manifestantes bloquearon la carretera #Celaya-Juventino Rosas, a la altura de las comunidades Gasca y San José de Yustis, en #Guanajuato. Los pobladores acusan que las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado asesinaron a un joven de 16… pic.twitter.com/UzALAay95S — Nacho Lozano (@nacholozano) June 23, 2026

La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos, mientras versiones preliminares señalan que el joven fue perseguido en motocicleta y recibió disparos.

Ante los hechos, el alcalde Fidel Armando Ruiz declaró que de momento se encuentra en Texas, pero garantizó que regresará el 23 de junio para atender de manera personal los hechos.