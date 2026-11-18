El Gobierno de Betzabé Martínez Arango reportó la atención de 2 mil 546 luminarias en 108 comunidades rurales, mediante la instalación de nuevos equipos, sustitución de lámparas y rehabilitación de infraestructura, informó Benjamín Atilano Chávez, director de Servicios Públicos.

Durante una sesión de la Comisión de Servicios Públicos del Cabildo, el funcionario presentó los avances de los trabajos realizados en ejidos y comunidades, así como las acciones de mantenimiento del alumbrado en vialidades de la zona urbana.

Gobierno de Betzabé Martínez instala 752 luminarias nuevas en comunidades rurales

Benjamín Atilano Chávez detalló que, entre las acciones realizadas, se encuentra la instalación de 752 luminarias nuevas, la sustitución de 354 focos y la colocación de cuatro reflectores. También se llevaron a cabo trabajos de rehabilitación y cableado para mejorar el funcionamiento de la infraestructura.

Explicó que las labores se organizan mediante reuniones con los jefes de cuartel, quienes identifican las necesidades de cada ejido y comunidad. Este mecanismo permite establecer prioridades y atender los puntos que requieren mayor intervención, particularmente en las localidades próximas a celebrar sus aniversarios.

Durante la sesión, los regidores reconocieron los avances y solicitaron mantener la comunicación con habitantes, comités y comisariados ejidales para conocer las demandas de las comunidades y darles seguimiento.

El titular de Servicios Públicos señaló que existe una importante demanda de atención al alumbrado en las zonas rurales, sin dejar de lado la reparación de luminarias en vialidades principales y secundarias de la zona urbana.

Cabildo de Lerdo plantea acciones para fortalecer la cultura de limpieza

Por otra parte, durante la reunión se acordó convocar próximamente a una comisión de trabajo integrada por regidores y funcionarios de las áreas de Ecología, Educación, Bienestar, Planeación y Servicios Públicos.

El objetivo será establecer estrategias para fortalecer la cultura de limpieza entre la ciudadanía, mediante la coordinación de las distintas dependencias municipales.

Con estas acciones, el Gobierno municipal busca dar seguimiento tanto a las necesidades de alumbrado público en las comunidades rurales como a las labores relacionadas con los servicios y el cuidado de los espacios públicos.