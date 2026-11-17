Bankaool anunció su patrocinio del Consejo Mundial de Boxeo (WBC), organismo encabezado por Mauricio Sulaimán, con una colaboración enfocada en acercar herramientas financieras a los deportistas y acompañarlos durante su trayectoria profesional, así como en la preparación de su retiro.

La alianza comenzó durante la 64 Convención Anual del WBC, celebrada en Acapulco, Guerrero, donde el banco mexicano organizó un taller dirigido a boxeadores para brindarles conocimientos y herramientas que les permitan administrar sus recursos y contar con mejores condiciones financieras al concluir sus carreras.

Bankaool ofrece herramientas financieras a boxeadores durante convención del WBC

En el encuentro participaron campeones y ex campeones del boxeo, entre ellos Tiara Brown, Katie Taylor, Julio César Chávez, Saúl “Canelo” Álvarez y William Zepeda, quienes asistieron a reuniones de trabajo y seminarios organizados como parte de la convención.

Durante el taller promovido por Bankaool, los deportistas recibieron orientación financiera enfocada en las necesidades de quienes convierten el pugilismo en una profesión. La iniciativa busca acompañar sus carreras y fomentar que cuenten con condiciones dignas para su retiro profesional.

Con esta colaboración, ambas instituciones buscan vincular el desarrollo deportivo con la educación financiera y acercar alternativas para que los boxeadores puedan tomar decisiones informadas sobre sus recursos.

Bankaool se une al WBC para promover el bienestar financiero de boxeadores (Cortesía )

Bankaool amplía sus alianzas deportivas y su presencia nacional

Bankaool señaló que continuará impulsando patrocinios y colaboraciones relacionados con el deporte y los intereses de sus usuarios, con el propósito de generar beneficios para sus clientes, empresas asociadas y comunidades.

La institución se define como un banco mexicano con desarrollo de tecnología propia, orgulloso de sus orígenes en Chihuahua y en proceso de expansión nacional. Desde 2023, tras su adquisición por OMNi y bajo la dirección de Moisés Chaves, ha establecido alianzas nacionales e internacionales con empresas y organizaciones como Tapi, Cicada, Maccorp, El Águila y Fuerza Regia.

Como parte de su estrategia de crecimiento, Bankaool busca ampliar su presencia en más estados del país y promover el acceso a servicios financieros digitales, sencillos y transparentes.