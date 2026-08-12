La aspirante a coordinar los trabajos de la Cuarta Transformación en Baja California Sur, Milena Quiroga, anunció que solicitará la intervención de una instancia federal competente para realizar un peritaje especializado al video difundido este martes, relacionado con la colocación de mantas y mensajes en su contra el pasado 15 de junio.

Explicó que el objetivo es establecer la autenticidad, integridad, origen y trazabilidad del material audiovisual, además de identificar a las personas que aparecen en él y determinar si existen indicios sobre quién planeó, financió o coordinó la presunta operación.

Milena Quiroga pedirá incorporar el video a la investigación

Hoy existe un nuevo elemento que debe investigarse con rigor. Queremos saber quiénes participaron, cómo se organizó esta operación y quién estaba detrás. No buscamos especulaciones ni juicios anticipados: queremos pruebas. Milena Quiroga, aspirante de Morena en Baja California Sur

Milena Quiroga solicitará formalmente a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur, que incorpore el video a la carpeta de investigación, preserve su cadena de custodia y agilice las diligencias correspondientes, sin vulnerar la presunción de inocencia ni el debido proceso.

Milena Quiroga solicitará peritaje federal. (cortesía)

Solicita investigar posible violencia política contra las mujeres

Milena Quiroga pidió analizar los hechos con perspectiva de género para determinar si las conductas investigadas pudieran constituir violencia política contra las mujeres en razón de género u otros ilícitos previstos en la legislación.

Además, sostuvo que ninguna campaña de intimidación, desinformación o guerra sucia debe normalizarse como método de competencia política y agregó que estas acciones también pretenden desacreditar al proyecto de transformación encabezado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.