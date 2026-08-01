Jóvenes representantes de diversos sectores de la sociedad, entre ellos profesionistas, emprendedores, estudiantes, deportistas y activistas sociales, manifestaron su respaldo a Milena Quiroga Romero como aspirante a coordinar los trabajos de la Cuarta Transformación en Baja California Sur, al considerar que su trayectoria en el servicio público y los resultados obtenidos.

Durante un encuentro con los medios de comunicación, las y los participantes señalaron que el momento que vive Baja California Sur demanda liderazgo, experiencia y capacidad para dar continuidad al proyecto de transformación con resultados tangibles para las familias sudcalifornianas.

Estamos aquí porque respaldamos a un perfil que aspira a coordinar los trabajos de la Cuarta Transformación, pero entendemos que se trata de una tarea mayúscula. Esa responsabilidad debe recaer en alguien con resultados, con experiencia en la administración pública y que haya demostrado que es posible transformar la realidad de las personas con un gobierno cercano y eficiente. Jóvenes representantes de Baja California Sur

Jóvenes llaman a privilegiar los resultados sobre la desinformación

Las y los jóvenes hicieron un llamado a valorar los hechos por encima de la desinformación que circula en redes sociales, al señalar que el debate público debe centrarse en los resultados y en la capacidad de continuar con el proyecto de la Transformación.

Las redes sociales pueden estar llenas de información que no siempre refleja la realidad. Nosotros decidimos estar del lado de los resultados, de los hechos y del trabajo que la gente puede ver todos los días. Jóvenes representantes de Baja California Sur

Por lo que reiteraron su compromiso de seguir promoviendo la participación de las juventudes en la vida pública del estado y convocaron a construir un movimiento basado en la unidad, el diálogo y el trabajo a favor de Baja California Sur.

Encabezaron la conferencia de prensa: Sergio Tano Polanco, Berny Medellín, Camila Amao, Diego Castro, Alondra Lobato, Aracely Ponciano, Valeria Aguilar, Santiago Ramírez, Mónica Jazmin y Karely Hernández, entre otras y otros.