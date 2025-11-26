El cantante Eduin Caz, junto con Grupo Firme, enfrentan una investigación por parte de las autoridades de Baja California Sur por haber cantando un narcocorrido.

De acuerdo con la información, fue durante una presentación que Eduin Caz y Grupo Firme llevaron a cabo en La Paz, Baja California Sur, en donde la agrupación habría interpretado el narcocorrido “Se fue La Pantera”.

Eduin Caz y Grupo Firme son investigados en Baja California Sur por un narcocorrido

La Procuraduría General de Justicia de Baja California Sur inició una investigación en contra de Eduin Caz y Grupo Firme, debido a la interpretación del narcocorrido “Se fue La Pantera” durante un concierto en La Paz.

Los hechos se habrían presentado el sábado 22 de noviembre, cuando Grupo Firme brindó un concierto en el estadio Arturo C. Nahl.

Durante dicha presentación el publicó solicitó en repetidas ocasiones a Eduin Caz interpretar el narcocorrido, a lo que el cantante preguntó a un policía que allí se encontraba si podía hacerlo.

En primera instancia el vocalista de Grupo Firme se negó, sin embargo, hizo alusión a una cartulina que portaba un fan.

Dicha pancarta aseguraba que el fanático pagaría la multa a Eduin Caz y Grupo Firme por cantar el narcocorrido.

Acto seguido el intérprete reaccionó de manera irónica: “¡si nos apagan el concierto, a chingar a su madre!”, lo que habría dado paso a la interpretación del tema solicitado.

Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme (Cuartoscuro / Mario Jasso)

¿Cuál sería la sanción para Eduin Caz y Grupo Firme por cantar un narcocorrido en Baja California Sur?

Tras lo sucedido en La Paz, las autoridades de Baja California Sur ya investigan con la finalidad de determinar si emitirán una sanción en contra de Eduin Caz y Grupo Firme.

No obstante, Baja California Sur no cuenta con una regulación al respecto, por lo que se desconoce cuál sería el castigo en caso de que se determine esta medida.

Cabe señalar que varios estados del país cuentan con una ley que prohíbe cantar narcocorridos, debido a que estos hacen apología a la violencia y a varios delitos.

Por tal motivo se emiten sanciones que alcanzan los 180 mil pesos, hasta posibles vetos.