Grupo Firme anunció que su concierto en La Paz, Baja California Sur, programado para el 6 de septiembre de 2025, cambió de fecha.

Un comunicado compartido en las redes sociales de Grupo Firme reveló que por condiciones climatológicas tuvieron que recorrer el concierto.

La noticia se dio a conocer a través de un comunicado oficial en las redes oficiales de Grupo Firme:

“A todos nuestros fanáticos y fieles seguidores de Grupo Firme les ofrecemos una enorme disculpa por las molestias que esto pueda ocasionar. Grupo Firme

Grupo Firme pospuso su concierto por las malas condiciones climatológicas pronosticadas para el fin de semana en La Paz, Baja California Sur.

La decisión fue pensada como medida preventiva por el bienestar de sus trabajadores y asistentes al concierto.

“Fue tomada bajo una enorme responsabilidad y compromiso para salvaguardar la integridad de los trabajadores y nuestro público”, expresaron.

Grupo Firme anunció que la nueva fecha para su concierto en La Paz, Baja California Sur será el próximo 22 de noviembre de 2025.

Además, Grupo Firme aseguró que quienes adquirieron sus boletos para la primera fecha, estos serán válidos para noviembre.

Grupo Firme anda de gira con La Última Peda Tour 2025

Grupo Firme se encuentra de gira con La Última Peda Tour 2025, una serie de conciertos que ha sido todo un éxito por varios países.

La gira de Grupo Firme incluye conciertos en 23 estadios de México y eventos clave en importantes escenarios de Estados Unidos.

Grupo Firme promete una producción renovada, nuevas canciones y la mezcla de sus éxitos, con la característica fiesta y conexión con el público.

La producción del espectáculo de Grupo Firme es completamente nueva, diseñada para superar la experiencia de sus giras anteriores.

La banda busca hacer historia con este tour, que ha generado gran expectativa entre sus seguidores.