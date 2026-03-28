El gobierno de San Luis Potosí avanza en la construcción de la nueva autopista San Luis-Matehuala, proyecto estratégico, impulsado por el gobernador Ricardo Gallardo, que busca mejorar la conectividad regional, reducir la carga vehícular de la carretera 57 y fortalecer el desarrollo económico de la entidad.

Este proyecto contempla una vialidad de cuatro carriles con una extensión de 118 kilómetros y se prevé que quede concluida durante el primer semestre del 2027.

Supervisan obra estratégica San Luis–Matehuala

El titular de la Junta Estatal de Caminos, Francisco Reyes Novelo, informó que se realizan trabajos simultáneos en distintos puntos del proyecto, donde ya se registran avances en la construcción de entronques carreteros.

Autopista San Luis–Matehuala avanza y se prevé su conclusión en 2027 (cortesía)

Entre los frentes de obra destacan los entronques ubicados en Matehuala, Villa de Arista y El Peyote, donde se desarrollan trabajos que buscan mejorar la movilidad y facilitar el traslado entre municipios.

Las autoridades estatales señalaron que ya se cuenta con la liberación total del derecho de vía, lo que permitirá acelerar la ejecución del proyecto. Además, la concesionaria responsable trabajará con subcontratos otorgados a 11 empresas, con el objetivo de agilizar los tiempos de construcción.

Autopista San Luis–Matehuala avanza y se prevé su conclusión en 2027 (cortesía)

La nueva autopista San Luis–Matehuala forma parte de la estrategia estatal para fortalecer la infraestructura carretera, impulsar la actividad económica y mejorar los tiempos de traslado en el centro del país. Con esta obra se espera optimizar la circulación vehicular y generar nuevas oportunidades de desarrollo para la región.