La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Tabasco detuvo a tres presuntos responsables de los delitos de homicidio y portación de arma de fuego durante un operativo realizado en la colonia Infonavit Atasta, en el municipio de Centro.

La captura se logró como resultado de un operativo de inteligencia y reacción encabezado por elementos de la Guardia Estatal, quienes interceptaron un vehículo en la calle Bertino Madrigal Camelo.

Durante la inspección, los agentes localizaron el cuerpo sin vida de un hombre en la cajuela del automóvil, además de una pistola calibre 9 milímetros abastecida con seis cartuchos útiles, por lo que procedieron a la detención de los ocupantes.

Operativo de la SSPC de Tabasco deriva en la captura de tres presuntos responsables

Los detenidos fueron identificados como José “N”, de 23 años; Alejandro “N”, de 25 años, y un adolescente de 17 años, quienes quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE), instancia que continuará con las investigaciones y determinará su situación jurídica conforme a la ley.

La SSPC de Tabasco informó que mantendrá las acciones coordinadas de inteligencia, prevención y reacción inmediata para combatir los delitos de alto impacto y fortalecer la seguridad en el estado.