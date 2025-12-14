La Expo Navideña “La Magia del Edén” fue inaugurada el sábado 13 de diciembre de 2025 como parte de las acciones del Gobierno del Pueblo, encabezado por Javier May Rodríguez, para ofrecer a las familias tabasqueñas un espacio de convivencia, entretenimiento y celebración durante la temporada decembrina.

La ceremonia inaugural estuvo encabezada por la presidenta honoraria del Sistema DIF Tabasco, Aurora Raleigh de la Cruz, quien dirigió un mensaje de unión, amor y buenos deseos. El festival se llevará a cabo del 13 al 20 de diciembre, con acceso gratuito y una amplia agenda de actividades para todas las edades.

Parque Tabasco se llena de luz y tradición con la Expo Navideña

Durante ocho días consecutivos, la Expo Navideña “La Magia del Edén” ofrecerá momentos de diversión, entretenimiento y sana convivencia, en un ambiente de paz y seguridad para chicos y grandes.

Como parte del arranque oficial, Aurora Raleigh de la Cruz recorrió los atractivos instalados en el Parque “Dora María”, tras encender las luces de un gigantesco árbol de Navidad, que incluye un set especial para que las familias puedan tomarse la tradicional fotografía del recuerdo.

En el evento estuvieron presentes niñas, niños y adolescentes de los 24 centros asistenciales del DIF Tabasco, así como la secretaria de Turismo y Desarrollo Económico, Katia Ornelas Gil, y la Flor Tabasco 2025, María Fernanda Palma Miramontes.

Katia Ornelas Gil informó que las y los asistentes podrán disfrutar de atractivos totalmente gratuitos, entre ellos una pista de patinaje sobre hielo, juegos mecánicos, el Foro Sabor a Tabasco, un Paseo Iluminado, un túnel de luces multicolores y el recorrido en el tren “Expresso Mágico”.

Javier May lleva la magia de la Navidad a Tabasco con Expo Navideña "La Magia del Edén". (Cortesía )

Gobierno de Javier May impulsa espacios de convivencia familiar

Ante la asistencia de miles de familias, la secretaria de Turismo destacó la instalación del foro “Origen Experiencia Multisensorial”, un espacio donde los visitantes pueden revivir de forma interactiva las tradiciones y costumbres que dan identidad al pueblo tabasqueño durante la Navidad.

Es muy lindo ver las ganas y el ánimo de todas y todos, ver a las y los niños bailando y disfrutando de estas fechas que desde luego nos convocan a estar en familia, a estar unidos y a renovar sueños”, subrayó, y destacó que en la edición 2025 del festival navideño participan alrededor de 100 expositores con productos locales. Katia Ornelas Gil

La funcionaria señaló que del 13 al 20 de diciembre se contará con un programa musical permanente, con atracciones abiertas en un horario de 10:00 de la mañana a 10:00 de la noche.

Finalmente, Katia Ornelas Gil puntualizó que el objetivo del Gobierno que encabeza Javier May Rodríguez es brindar a las familias espacios públicos seguros, donde puedan convivir en tranquilidad, paz y alegría durante la temporada decembrina.