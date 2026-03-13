El Instituto Nacional de Migración (INM) junto con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) informaron que el Formato Estadístico para Mexicanos (FEM) en versión digital, utilizado por personas que viajan al extranjero, superó el millón 138 mil de usuarios desde su lanzamiento en noviembre del 2025 hasta el 9 de marzo de 2026.

Este avance forma parte de la estrategia del Gobierno de México para simplificar trámites y fortalecer la digitalización de servicios migratorios, con el objetivo de agilizar los procesos en los aeropuertos internacionales del país.

Formato digital del INM agiliza trámites migratorios en aeropuertos de México

El FEM digital permite que las personas puedan completar su información de viaje desde cualquier dispositivo electrónico antes de llegar al aeropuerto, lo que facilita el proceso de salida del país y reduce los tiempos de espera en los filtros migratorios.

Entre las principales ventajas del sistema se encuentra su integración con la Llave MX, una herramienta que permite precargar automáticamente los datos personales del usuario. Gracias a esta función, las personas solo deben ingresar información específica relacionada con su vuelo, como la aerolínea, el destino y el motivo de viaje.

Una vez que el registro se cumpla en el portal oficial del INM o al escanear el código QR disponible en los aeropuertos internacionales, el sistema genera un comprobante digital descargable en el teléfono móvil, documento que facilita el tránsito migratorio y el proceso de abordaje.

Otra de las funciones destacadas del formato digital es la posibilidad de guardar información de vuelos para viajes grupales, lo que resulta útil para familias o acompañantes que se trasladan al mismo destino. Con ello, se evita repetir los mismos datos en cada registro y se simplifica la gestión de la información.

Actualmente, el formato digital convive con la versión de papel durante un periodo de transición, mientras las autoridades avanzan en la implementación total del sistema electrónico.

De acuerdo con el INM, en promedio más de 300 mil personas al mes utilizan el FEM digital para registrar su salida del país. Los principales puntos donde se utiliza este sistema son:

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México

Aeropuerto Internacional de Cancún

Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo y Costilla

Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles

Aeropuerto Internacional General Mariano Escobedo

Aeropuerto Internacional General Francisco J. Mujica

Con esta digitalización, las autoridades federales buscan mejorar la experiencia de las personas que viajan al extranjero, al mismo tiempo que optimizan la operación migratoria y fortalecen la seguridad en las salidas internacionales desde México.