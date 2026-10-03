La Fiscalía General del Estado de Michoacán informó de ataque ocurrido alrededor de las 11:00 de la noche del viernes 2 de octubre en el bar El Nuevo Quijote, ubicado en la urbanización Las Fuentes, en el municipio de Zamora.

Durante el ataque armado en el bar de Zamora, los orquestadores de violencia dejaron cuatro personas muertas y tres más resultaron heridas, las cuales fueron trasladadas a distintos hospitales del municipio.

Tras los hechos, la fiscalía adelantó que el posible móvil del ataque en el bar de Zamora se deriva de una posible disputa entre cárteles del narcotráfico de la región.

Fiscalía de Michoacán ya busca a responsables de ataque en bar en Zamora

Tras ataque en bar en Zamora, la Fiscalía de Michoacán ya busca a los responsables de los hechos.

Por los elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Guardia Civil mantienen un operativo en la región para localizar a los responsables, pues en las indagatorias se identificó que huyeron a bordo de distintos vehículos.

Asimismo, ante la razón del ataque en en bar de Zamora por posible disputa entre cárteles, la Fiscalía recordó que en la zona se ha identificado la presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel de Los Caballeros Templarios y el Cártel de Los Reyes.