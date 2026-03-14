Durante la noche del viernes 13 de marzo fue asesinado, Eduardo Olvera García, esposo de la presidenta municipal de Jerécuaro, María Isabel Acevedo Mercado.

Tras los lamentables hechos, la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo envió sus condolencias y condenó los actos de violencia, así como instruyó investigar el caso.

Eduardo Olvera García, esposo de la presidenta municipal de Jerécuaro, María Isabel Acevedo Mercado es asesinado

Durante un ataque armado dentro de un bar ubicado sobre la carretera que conecta a los municipios de Jerécuaro y Coroneo, fue asesinado Eduardo Olvera García, esposo de la presidenta municipal, María Isabel Acevedo Mercado.

Según los reportes, varios hombres armados arribaron al lugar y comenzaron a disparar contra las personas que se encontraban, para luego huir con rumbo desconocido.

En los hechos en el que murió el esposo de la alcaldesa María Isabel Ascevedo, también otro hombre falleció, se dice que fue su cuñado Francisco Olvera García.

Tras el ataque, la zona fue acordonada y asegurada por elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), Policía Municipal y efectivos de la Guardia Nacional.

Mientras que la Fiscalía General del Estado de Guanajuato acudió al lugar y ha iniciado los trabajos de investigación sobre los hechos.

Asesinan al esposo de la alcaldesa María Isabel Ascevedo en Jerécuaro; gobernadora reacciona ( Yazmin Betancourt/SDPnoticias)

Gobernadora de Guanajuato condena asesinato del esposo de la presidenta municipal de Jerécuaro, María Isabel

A través de sus redes sociales, la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo condenó el asesinato del esposo de la presidenta municipal de Jerécuaro, María Isabel.

“Expreso mi solidaridad con la alcaldesa, con su familia y con los seres queridos de las víctimas en este momento tan difícil. Condenamos cualquier acto de violencia. Estamos con la gente de Jerécuaro y con su alcaldesa”. Libia Dennise García Muñoz Ledo, gobernadora de Guanajuato

Ante los hechos, la gobernadora de Guanajuato también confirmó que ha instruido mantener plena coordinación con las autoridades federales y municipales, así como la Fiscalía local en las investigaciones para dar con los responsables de los lamentables hechos en Jerécuaro.