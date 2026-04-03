Como parte de la estrategia para impulsar el turismo en Sinaloa, el Altata Pachanga Fest arrancó con un ambiente lleno de fiestas, música, alegría y diversión frente al puerto de Altata.

Del 2 al 5 de abril el puerto será testigo de uno de los festivales más importantes de la región, donde las familias podrán disfrutar de música en vivo y el ambiente festivo, frente al mar.

Festival Altata Pachanga Fest impulsa turismo en Sinaloa

De acuerdo con la secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, este tipo de eventos son indispensables para impulsar la economía local con el objetivo de beneficiar a comerciantes, restauranteros y prestadores de servicios.

Asimismo, aseguró que son ideales para fomentar la convivencia y posicionar a Altata como un referente turístico para eventos masivos.

En su inauguración, el Altata Pachanga Fest contó con la participación de Los Nietos, Banda Punto y Medio, Grupo AG y Dedicados de Sinaloa. Además, miles de asistentes pudieron bailar en la pista de baile gigante que fue testigo de un atardecer inolvidable.

Del 2 al 5 de abril Sinaloa será testigo del Altata Pachanga Fest (cortesía)

De igual manera, las y los asistentes lograron deleitarse con una gran oferta gastronómica, reconocida por los mariscos frescos de la región.

Durante el 3 de abril en el Altata Pachanga Fest se presentarán: La Cualita, Jesús Ojeda y sus Parientes, El Reno y Clave JRS.

El 4 de abril, Los Intocables del Norte, La ZRP, Bule Band y Régulo pondrán al público a bailar. Y para culminar con broche de oro, el domingo 5 de abril se contará con la presencia de Los Sheles, La Zta, Maestría Suprema y Ed Naya.

Con este tipo de eventos, el gobierno de Sinaloa reafirma su compromiso de impulsar estrategias que impacten en la economía local de la región y que beneficien a las y los vecinos.