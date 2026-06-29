La App Ciudad Qro superó las 25 mil descargas desde su lanzamiento, el pasado 4 de mayo de 2026. La aplicación concentra más de 20 trámites y servicios municipales, lo que facilita a las y los ciudadanos el acceso a diversas gestiones y programas del Municipio de Querétaro.

La Secretaría de Innovación y Tecnología del Municipio informó que, desde su lanzamiento, se han registrado mil 310 reportes ciudadanos, lo que refleja una participación activa de la población en el uso de las herramientas digitales.

Más de la mitad de estos reportes ya fueron atendidos, mientras que el resto continúa en proceso por parte de las dependencias correspondientes. Además, la herramienta de georreferenciación permite ubicar con precisión cada incidencia para agilizar su seguimiento y resolución.

App Ciudad Qro supera las 25 mil descargas; estos son sus servicios. (Cortesía)

App Ciudad Qro ofrece trámites, reportes ciudadanos y servicios municipales

El secretario de Innovación y Tecnología, Rodrigo Ruiz Ballesteros, informó que durante julio se incorporarán nuevos programas y servicios a la aplicación para ampliar su alcance y fortalecer la estrategia de digitalización del Municipio de Querétaro.

Actualmente, la App Ciudad Qro permite realizar reportes ciudadanos con georreferenciación, consultar información de QroBus, ubicar zonas de WiFi gratuito y acceder a un asistente con inteligencia artificial para resolver dudas sobre trámites y servicios municipales.

Además, concentra servicios como la recolección de tiliches, escombro y poda, reportes de bacheo, alumbrado público, convocatorias municipales y la renovación de licencias de funcionamiento y de salud, entre otros.

Disponible de forma gratuita para Android e iOS, la aplicación también integra el programa Mil Colores, destinado al censo de personas con autismo en el municipio, que ya suma más de 250 personas inscritas.