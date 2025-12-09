La Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) encabezada por Rogelio Arzate, señaló que la reducción de la jornada laboral en México debe realizarse mediante una ruta ordenada y gradual.

La agrupación también presentó los resultados preliminares de la industria de vehículos pesados correspondientes a noviembre de 2025. El organismo subrayó que la consolidación productiva y el fortalecimiento del mercado requieren continuidad en la innovación, la sostenibilidad y la profesionalización del sector.

ANPACT presenta resultados preliminares de la industria de vehículos

En su balance mensual, ANPACT informó que las ventas al mayoreo se ubicaron en 2,809 unidades durante noviembre, una caída de 56.9% frente al mismo mes de 2024. El acumulado de enero a noviembre llegó a 27,175 unidades, lo que representa una disminución de 53.4% respecto a las 58,331 registradas el año previo. La asociación destacó que noviembre mostró un repunte de 7.9% comparado con octubre.

En cuanto a producción, el sector ensambló 13,108 unidades en noviembre, cifra 28.0% menor a la del mismo periodo del año pasado. El acumulado de enero a noviembre sumó 126,407 unidades, una baja de 36.0% frente a las 197,597 de 2024. Pese a ello, noviembre registró un crecimiento significativo de 83.8% respecto a octubre.

ANPACT respalda jornada de 40 horas, pero solicita implementación ordenada. (Cortesía )

En materia de comercio exterior, ANPACT reportó la exportación de 10,367 vehículos pesados durante noviembre, una reducción de 21.9% anual. El acumulado alcanzó 103,404 unidades, una baja de 30.5% frente a las 148,802 registradas en el mismo periodo de 2024. Las exportaciones repuntaron 98.6% en comparación con octubre.

Transición gradual hacia las 40 horas y fortalecimiento salarial: ANPACT

La asociación respaldó la iniciativa del Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, para transitar hacia una jornada laboral semanal de 40 horas.

Rogelio Arzate, presidente ejecutivo de ANPACT, aseguró que el sector mantiene su compromiso con la estabilidad y el crecimiento, con énfasis en mejorar la calidad del empleo, la productividad y la competitividad nacional e internacional.

ANPACT insistió en que la transición hacia las 40 horas debe realizarse de manera gradual y ordenada, destacando que la productividad y el desarrollo de capacidades son factores clave para evitar afectaciones a la operación y a la viabilidad de las empresas.

El organismo también reconoció el trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), encabezada por Marath Bolaños, para construir acuerdos que impulsen una ruta de consenso y fortalecimiento económico.

Rogelio Arzate se refirió además al incremento de 13% al salario mínimo para 2026, al considerar que contribuirá a fortalecer el ingreso de las y los trabajadores. Afirmó que la industria de vehículos pesados mantendrá acciones para apoyar el desarrollo integral del personal y sus familias.