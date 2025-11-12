La tarde de este 11 de noviembre, se llevó a cabo la inauguración de la Expo Transporte ANPACT 2025, evento que estuvo encabezado por autoridades federales, estatales y municipales, junto a líderes empresariales y especialistas de transporte.

El evento se llevará a cabo del 11 al 14 de noviembre en Expo Guadalajara y reunirá a más de 660 expositores de 15 países y se espera la asistencia de 60 mil visitantes de 35 naciones.

México acelera su papel como referente global en autotransporte

Durante la inauguración, Rogelio Arzate, presidente ejecutivo de ANPACT, destacó que el foro refleja la confianza del sector en la productividad, el talento nacional y la innovación tecnológica.

Arzate destacó que México produce vehículos pesados con estándares internacionales de calidad e ingeniería bajo el sello “Hecho en México”, fortaleciendo su posición como uno de los mayores exportadores del mundo. Asimismo, celebró los avances hacia la descarbonización y la electromovilidad.

Más de 660 expositores y 60 mil asistentes de 35 países se reúnen en la Expo Transporte ANPACT 2025 (Cortesía)

En esta edición, los visitantes podrán conocer motores Euro VI, camiones eléctricos, híbridos y de hidrógeno, además de las últimas soluciones en seguridad vial y conectividad digital.

Durante el evento, el empresario reconoció el respaldo del gobierno para revisar el Acuerdo Ambiental que prohíbe la importación de vehículos usados con más de diez años de antigüedad, una medida que impulsa la modernización de flotas y reducción de emisiones.

Guadalajara se consolida como epicentro de transporte pesado

El gobernador Pablo Lemus reafirmó su compromiso con la permanencia de la Expo Transporte en Guadalajara, por su impacto económico y turístico. Asimismo, anunció proyectos de ampliación de vialidades y sistemas de transporte público para consolidar a la entidad como polo logístico.

Más de 660 expositores y 60 mil asistentes de 35 países se reúnen en la Expo Transporte ANPACT 2025 (Cortesía)

Por su parte, Alejandro Malagón, presidente de CONCAMIN, resaltó que la industria representa más del 6% del PIB nacional y genera más de dos millones de empleos directos.

Finalmente, Altagracia Gómez Sierra, del Centro de Apoyo al Desarrollo Rural (CADDER), reconoció a ANPACT como ejemplo de ingenio tecnológico y capacidad productiva mexicana, destacando su papel en la transición hacia una economía verde e inclusiva.