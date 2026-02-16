La administración profesional de propiedades se ha convertido en un factor determinante para garantizar la rentabilidad y la seguridad jurídica en el mercado inmobiliario actual. Así lo plantea Alejandro Rassam Baroudi, quien señala que gestionar un inmueble destinado al arrendamiento, ya sea habitacional o corporativo, implica una responsabilidad integral que va más allá de solo rentarlo.

De acuerdo con su análisis, el proceso comienza desde la recepción física y documental del inmueble y se extiende hasta la protección legal del propietario, asegurando que el activo conserve su valor y genere beneficios sostenibles.

Alejandro Rassam Baroudi: administrar un inmueble es una responsabilidad jurídica

Alejandro Rassam Baroudi explica que externalizar la administración permite al propietario liberarse de tareas operativas complejas, delegando la gestión a un profesional a cambio de un acuerdo económico.

Sin embargo, subraya que este servicio no debe considerarse un simple trámite administrativo, sino una estructura especializada que garantice:

Revisión física detallada del inmueble.

Integración correcta de la documentación legal.

Comercialización estratégica según el perfil del activo.

Selección rigurosa del arrendatario.

Uno de los momentos más críticos es la formalización del contrato, etapa en la que se realiza una revisión jurídica exhaustiva y un análisis de antecedentes del posible inquilino, con el objetivo de blindar el patrimonio del propietario.

La administración inmobiliaria no es simplemente un acto de supervisión, es una responsabilidad jurídica que requiere blindar el patrimonio del propietario mediante la selección rigurosa de perfiles y la claridad en las obligaciones contractuales. Alejandro Rassam Baroudi

Esta visión refuerza la importancia de que cada inmueble sea entregado bajo condiciones claras que aseguren su devolución en el mismo estado en que fue recibido.

Gestión operativa: mantenimiento, cobranza y prevención de conflictos

En la fase operativa, el administrador asume la supervisión del mantenimiento del inmueble y la gestión puntual de los pagos, equilibrando las necesidades del arrendatario con la conservación del activo.

Según Alejandro Rassam Baroudi, el acompañamiento constante y preventivo evita el deterioro de la propiedad y favorece relaciones contractuales de largo plazo.

En caso de incumplimientos, el administrador actúa como mediador para buscar soluciones mediante el diálogo antes de recurrir a procesos legales, los cuales también deben ser coordinados de forma profesional.

La combinación de tareas comerciales, jurídicas y administrativas demuestra que la gestión inmobiliaria es un proceso continuo que exige experiencia y capacidad de respuesta inmediata ante cualquier imprevisto.

Para Alejandro Rassam Baroudi, el éxito en bienes raíces depende de mantener el equilibrio entre rentabilidad y conservación del inmueble.

El éxito en el mercado inmobiliario actual depende de la capacidad de respuesta inmediata; un administrador debe estar preparado en todo momento para resolver conflictos y mantener el equilibrio entre el beneficio económico y la conservación del inmueble. Alejandro Rassam Baroudi

Así, la administración profesional de propiedades se posiciona como una inversión estratégica para propietarios que buscan seguridad, estabilidad y crecimiento en el sector inmobiliario.