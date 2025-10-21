Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, entregó 1,770 apoyos del Programa para el Bienestar de mujeres con cáncer de mama y cervicouterino invasor en Morelia.

Durante la entrega, subrayó su respaldo a las pacientes al garantizarles apoyo económico, acompañamiento médico y acceso a tratamientos especializados

Alfredo Ramírez Bedolla: más de 2 mil mujeres beneficiadas

El mandatario señaló que, durante más de dos años de operación del programa, se han beneficiado 2,747 mujeres, con una inversión de 173 millones 268 mil pesos, entregándose 4 mil pesos mensuales a cada paciente.

Ramírez Bedolla explicó que el apoyo permite dar continuidad a los tratamientos, cubriendo pasajes y alimentación para garantizar la asistencia a consultas médicas.

Alfredo Ramírez Bedolla brinda apoyos a mujeres con cáncer de mama y cervicouterino. (Cortesía )

Con la adquisición de un acelerador lineal y un PET-Scan, se cumple el compromiso de renovar el equipo médico del Centro Oncológico, brindando atención gratuita y precisa a la población.

Andrea Janet Serna Hernández, secretaria del Bienestar, destacó que este programa no es un gesto aislado, sino una política pública construida desde la empatía y la convicción de que ninguna mujer debe enfrentar el cáncer sola.

Elías Ibarra Torres, secretario de Salud, subrayó que el 95% del cáncer es curable si se detecta a tiempo, por lo que se brinda acompañamiento médico y quirúrgico integral a las pacientes.