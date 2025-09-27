Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, presentó su informe regional en Zamora, donde dio a conocer la modernización de tres kilómetros del tramo El Sauz-La Rinconada, siendo una obra que pretende ofrecer un acceso digno y seguro a la ciudad.

Alfredo Ramírez asegura que Zamora es de las regiones con mayor inversión

Durante el evento, el mandatario destacó que Zamora es la tercera zona con mayor inversión en infraestructura hídrica, carretera, educativa y de salud.

Asimismo, destacó las obras más emblemáticas como: Campus Zamora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y la reconstrucción total de la Escuela José María Morelos, en el centro de la ciudad, con una inversión de más de 355 millones de pesos en infraestructura educativa.

Ramírez Bedolla también habló de la transformación de la infraestructura carretera y de movilidad que se dio con la rehabilitación del Libramiento Sur Zamora-Jacona y de la carretera Zamora-Jacona-Los Reyes-Peribán, las cuales aseguró que tendrá mantenimiento permanente durante todo su mandato.

Zamora es el tercer estado con mayor inversión en infraestructura (Cortesía)

Además, recordó que la región cuenta con una supercarretera Zamora–La Piedad y el bulevar Martí Mercado, de seis carriles y un parque lineal.

El gobernador de Michoacán señaló que durante sus cuatro años de gobierno se han destinado 769 millones de pesos para rescatar la cuenca del río Duero, con la construcción de conectores para detener la contaminación que afectaba a municipios como: Tangancícuaro, Chilchota, Ixtlán, Zamora y Jacona. Por otra parte, destacó el trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues el rescate de este río fue gracias al Plan Nacional Hídrico.

Finalmente, recordó la apertura del primer Centro de Atención a la Salud Mental de Zamora, lugar en donde se han atendido a más de 6 mil personas, el cual fue inaugurado hace tres años.

Con estos resultados, Alfredo Ramírez Belloda asegura que las inversiones destinadas a Zamora son parte de una visión de gobierno que antepone el bien común, el desarrollo con justicia, la infraestructura y la calidad de vida de su población.