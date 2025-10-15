El gobierno de Michoacán, encabezado por Alfredo Ramírez Bedolla, desplegó ayuda humanitaria y una brigada médica de urgencia a Hidalgo, con el fin de brindar atención oportuna a familias que fueron afectadas por las fuertes lluvias e inundaciones.

Michoacán envía brigada médica a Hidalgo

El gobernador Alfredo Ramírez, dio a conocer que se enviaron cuatro ambulancias del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), cinco unidades médicas móviles equipadas con material necesario, medicamento y material de curación.

Cuatro ambulancias de CRUM salieron a Hidalgo para atender a las personas afectadas (Cortesía)

Asimismo, dio a conocer que la brigada está integrada por 13 elementos de atención prehospitalaria y coordinación, así como 15 personas de salud como médicos, médicas, enfermeras y enfermeros, y promotores de la salud.

Por otra parte, el gobernador detalló que este miércoles concluye la recepción de donaciones en el centro de acopio del DIF de Michoacán, las cuales serán enviadas al DIF Nacional para que sean distribuidos a las comunidades que más lo necesitan.

Con estas acciones, Michoacán refuerza su compromiso de mantener de solidaridad y apoyo ante emergencias naturales, contribuyendo a la atención integral de los damnificados en otras entidades del país.