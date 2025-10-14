Alfredo Ramírez Bedolla, anuncia la llegada de la Carrera Panamericana Michoacán con la celebración de su 75ª edición. Este evento se posiciona como una de las competencias automovilísticas más emblemáticas del país.

Michoacán se convierte en un destino ideal para aficionados

El gobernador de Michoacán celebró que el estado sea nuevamente un punto de encuentro para pilotos, aficionados y turistas, pues esta carrera combina la tradición, adrenalina y turismo, consolidando a la entidad como un anfitrión de eventos importantes a nivel mundial.

La Carrera Panamericana se llevará a cabo este lunes 13 y el martes 14 de octubre, donde se realizará la quinta etapa del rally, con la participación de 44 competidores de 11 países.

La Carrera Panamericana es el 13 y 14 de octubre en Michoacán (Cortesía)

Durante las primeras horas del evento, Morelia se llevó de color y emoción, pues los autos llegaron al Centro Histórico para convivir con las familias y corredores que acudieron a tomarse fotos.

La edición 2025 cuenta con pilotos de Alemania, Francia, Bélgica y Estados Unidos, entre otros, reafirmando el carácter internacional del evento y su papel como uno de los más importantes del automovilismo histórico.