El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla encabezó la ceremonia de clausura de la Bienal oriGIn 2025, destacando que este evento marca el inicio de nuevos tiempos para oriGIn, tras tres días de intercambio de ideas, experiencias y proyectos entre expertos nacionales e internacionales.

Entrega de premios durante la clausura de la Bienal oriGIn 2025

Ramírez Bedolla recibió de manos del presidente de oriGIn, Riccardo Deserti, el reconocimiento GI Champions 2025 por su compromiso en la promoción de las Indicaciones Geográficas como herramienta de desarrollo regional y cooperación internacional.

Por su parte, el gobernador entregó el Premio Michoacán al Producto de Origen a Gustavo Adolfo Ávalos Romero, en representación del Consejo de Artesanos de las Catrinas de Barro de Capula, reconociendo su trabajo como referente de identidad, creatividad, colorido e imaginación.

Alfredo Ramírez Bedolla encabeza clausura de Bienal OriGIn 2025. (Cortesía)

También fueron distinguidos Aurelio López, presidente del Consejo Regulador del Tequila, por su liderazgo en la defensa de las Denominaciones de Origen, y Stephanie Schock-Caradec, representante de la Confederación General de Roquefort, por celebrar un siglo de protección de su Denominación de Origen.

Recibieron menciones honoríficas la Reinforce Intellectual Property Association (RIPA) de India y el consorcio italiano Tutela Prosecco, por su labor en la protección del patrimonio productivo y cultural de sus comunidades.

Ricardo Deserti, presidente de oriGIn, destacó el nacimiento de esta asociación en Latinoamérica como una herramienta para la producción, los productores y el crecimiento de la red global. Reconoció también el trabajo realizado por Alfredo Ramírez Bedolla, el Gobierno de Michoacán y el Consejo Regulador del Tequila.