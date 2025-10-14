Tras el paso de las tormentas tropicales Raymond y Priscilla, el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, detalló que, por instrucciones de Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, se instalará un centro de acopio en el DIF de Michoacán.

“Nos duele lo que sucede en otras partes del país, y como siempre, las y los michoacanos estamos listos para tender la mano. Cada aportación, por pequeña que sea, representa esperanza y respaldo para quienes hoy atraviesan un momento difícil” Raúl Zepeda Villaseñor, secretario de Gobierno

Michoacán suma esfuerzos para apoyar a familias afectadas

Zepeda Villaseñor dio a conocer que durante el martes 14 y miércoles 15 de octubre, en las instalaciones del DIF de Michoacán, se recibirán alimentos enlatados, artículos de limpieza, ropa y medicamentos, los cuales serán enviados a las entidades más afectadas.

El funcionario señaló que la instrucción del gobernador fue clara, pues el objetivo es sumar esfuerzos para garantizar que los apoyos lleguen de forma directa y transparente a las familias damnificadas.

El gobierno de Michoacán se une para ayudar a familias afectadas por Priscilla y Raymond (Cortesía)

Por su parte, la directora general del Sistema DIF Michoacán, Ana Sofía Bautista Aguíñiga, hizo una invitación a la población para donar artículos para las familias afectadas en Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí, quienes se encuentran en una situación sumamente delicada, tras perderlo todos por las intensas lluvias.

“Vengan al Sistema DIF Michoacán, y traigan alimentos no perecederos, agua embotellada, productos de higiene personal y de limpieza para hogar, pañales para bebé y adulto, equipos de primeros auxilios y, alimento para mascotas” Ana Sofía Bautista, directora general del DIF Michoacán

Si eres de las personas interesadas en donar, puedes hacerlo el 14 y 15 de octubre en avenida Acueducto lote 17, Bosque Cuauhtémoc, en Morelia, de 9:00 a 18:00 horas.