La ciudad de León, Guanajuato, refuerza su presencia en el escenario global internacional con su participación en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026, que se estará llevando a cabo del 21 al 25 de enero en Madrid, España.

Este encuentro es considerado uno de los más importantes del sector a nivel mundial, reuniendo a más de 250 mil profesionales de la industria, y representa una plataforma clave para posicionar destinos ante mercados de todo el mundo.

La delegación leonesa es encabezada por María Fernanda Rodríguez González, secretaria de Reactivación Económica, en representación de la presidenta municipal Alejandra Gutiérrez Campos, acompañada por la directora general de Hospitalidad y Turismo, Yazmín Quiroz López, así como por funcionarios municipales vinculados al desarrollo económico y turístico.

León fortalece su proyección internacional durante FITUR 2026

Durante el encuentro, los representantes de León sostuvieron un encuentro con José Antonio Diez Díaz, alcalde de León, España, con quien se reafirmó la colaboración entre ambas ciudades. Asimismo, se extendió una invitación formal para que autoridades españolas participen en la conmemoración del 450 aniversario de la fundación de León, Guanajuato, uno de los hitos más importantes del municipio.

León se consolida como un destino turístico de talla internacional (Ig: @economia.leon)

Por otra parte, se llevaron a cabo reuniones estratégicas con representantes del sector turístico europeo, entre ellos Patricia Eversbusch, con el objetivo de fortalecer la relación con el mercado alemán, tanto en turismo como en inversión empresarial.

León destaca su infraestructura, conectividad y cultura en FITUR 2026

En FITUR 2026, León se ha encargado de promover su sólida infraestructura para congresos, convenciones y exposiciones, destacando recintos como Poliforum León, uno de los complejos más importantes del país. Además, cuenta con una capacidad hotelera superior a 9 mil habitantes y una amplia oferta gastronómica con más de 680 establecimientos.

Gracias a su ubicación estratégica en el Bajío, León se posiciona como un destino ideal para el turismo de negocios, con conectividad aérea nacional e internacional que facilita la llegada de empresarios, inversionistas y visitantes de alto perfil.

De igual manera, León presentó sus principales atractivos culturales y recreativos, como el Templo Expiatorio del Sagrado Corazón de Jesús, el Arco de la Calzada, el Parque Metropolitano, el Museo de Arte e Historia de Guanajuato y el Distrito León MX. Asimismo, se promociona su calendario anual de eventos, entre los que destacan la Feria Estatal de León y el Festival Internacional del Globo.

Con esta participación, León se consolida como destino turístico de clase mundial, fortaleciendo su presencia ante uno de los mercados emisores más importantes y sentando las bases para un mayor crecimiento económico y turístico en los próximos años.