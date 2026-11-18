La presidenta municipal de León, Ale Gutiérrez, anunció que propondrá al Ayuntamiento financiar con recursos 100% municipales la construcción del puente del bulevar Aeropuerto, una obra que contempla una inversión estimada de 413.7 millones de pesos y que busca mejorar la movilidad en uno de los principales accesos de la ciudad.

El esquema plantea utilizar recursos de los ejercicios fiscales 2026 y 2027, sin contratar deuda y sin afectar programas sociales, servicios públicos ni la operación de las dependencias municipales.

La propuesta será sometida a consideración del Ayuntamiento el próximo 26 de noviembre.

Puente del bulevar Aeropuerto beneficiaría a más de 220 mil vehículos diarios en León

El proyecto contempla un paso a desnivel en sentido León-Silao, en la intersección del bulevar Aeropuerto con el bulevar Siglo XXI, también conocido como Tajo a Santa Ana. De acuerdo con el Gobierno municipal, la obra beneficiaría a más de 220 mil vehículos que transitan diariamente por la zona.

Ale Gutiérrez explicó que propondrá iniciar el proceso de licitación antes de que termine 2026, con el objetivo de comenzar los trabajos de construcción a principios de 2027.

Entre más tiempo pase, las personas van a seguir padeciendo esta situación, porque es el puente y la vialidad más congestionada de toda la ciudad, porque cada día que pasa esta obra también cuesta más caro. Ale Gutiérrez, presidenta municipal de León.

El proyecto lleva más de cuatro años de planeación. Hasta ahora, el Municipio ha destinado más de 115 millones de pesos a la liberación del derecho de vía y la construcción de vialidades laterales, trabajos necesarios para avanzar en la obra.

La intervención busca reducir los tiempos de traslado hacia centros de trabajo, escuelas y hospitales, además de facilitar el paso de unidades de emergencia. También contempla mejoras para la circulación de 12 rutas de transporte público y servicios de transporte foráneo.

Puente del bulevar Aeropuerto en León: obra iniciará en 2027 con inversión municipal. (Cortesía)

León plantea financiar el puente con recursos municipales y sin deuda

La tesorera municipal, Graciela Rodríguez Flores, explicó que el esquema propuesto consiste en utilizar un presupuesto plurianual, mecanismo que permitiría comprometer recursos de los ejercicios fiscales 2026 y 2027 para cubrir el costo de la construcción.

La propuesta será presentada ante la Comisión de Patrimonio el 23 de noviembre y posteriormente ante el Ayuntamiento, durante la sesión del 26 de noviembre. Si obtiene la autorización, la Dirección General de Obra Pública podrá iniciar el procedimiento de licitación.

Rodríguez Flores señaló que el financiamiento se plantea conforme a las disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera y de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos del Estado y los Municipios, sin afectar programas sociales, servicios públicos ni la operación de la administración municipal.

Por su parte, Israel Martínez Martínez, secretario de Infraestructura, Movilidad y Desarrollo Sustentable, indicó que el proyecto municipal tiene una inversión estimada de 413.7 millones de pesos, frente a los 434.8 millones contemplados en la propuesta inicial del Gobierno estatal.

La diferencia representa un ahorro estimado de 21.1 millones de pesos, de acuerdo con el funcionario. El diseño incluye un puente central con columnas y trabes prefabricadas, rampas de ascenso y descenso, vialidades laterales, banquetas y ciclovía.

También contempla la pavimentación de ambos cuerpos del bulevar Siglo XXI, un puente de retorno, alumbrado público LED, señalamiento vial y rehabilitación de infraestructura hidráulica. Se realizarán además adecuaciones eléctricas y de telecomunicaciones, así como trabajos de rectificación del río Tajo a Santa Ana.

Licitación del puente en León se prevé para diciembre de 2026

De acuerdo con el calendario presentado por el Gobierno municipal, una vez que el Ayuntamiento autorice el esquema financiero, la convocatoria de licitación podría publicarse entre el 27 de noviembre y el 1 de diciembre.

La recepción de propuestas está prevista para el 11 de diciembre y el fallo público para el día 22. Posteriormente, se contempla firmar el contrato el 29 de diciembre, con la intención de comenzar la construcción a principios de 2027.

La administración municipal también planteó que los 217 millones de pesos de aportación estatal anunciados previamente para el puente puedan destinarse a otros proyectos de infraestructura y equipamiento en León.

Puente del bulevar Aeropuerto en León: obra iniciará en 2027 con inversión municipal. (Cortesía)

Entre las obras mencionadas se encuentran la segunda etapa del Parque Chapalita, la rehabilitación de infraestructura deportiva, la pavimentación del bulevar Restauradores y nuevas intervenciones en la Plaza de Gallos.

La propuesta de Ale Gutiérrez busca financiar el puente del bulevar Aeropuerto con recursos municipales. Su ejecución y el calendario de construcción quedan sujetos a la aprobación del Ayuntamiento y al desarrollo del procedimiento de contratación.