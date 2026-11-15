La presidenta municipal Ale Gutiérrez inauguró el 5.º Encuentro de Cardiología del Bajío y el 4.º Congreso del Colegio de Cardiólogos de Guanajuato que reúne a cardiólogos de todo el país del 12 al 14 de noviembre para compartir conocimientos, presentar investigaciones y fortalecer la atención médica.

Durante la inauguración, la presidenta municipal, Ale Gutiérrez, señaló que su administración continuará trabajando con profesionales de la salud para impulsar políticas públicas enfocadas en la prevención y detección oportuna de enfermedades.

No solamente es atender ya cuando estamos enfermos, sino que es de prevenir. Lo más importante es que como Gobierno trabajemos en políticas públicas de la mano con ustedes, para también trabajar en la prevención. Ale Gutiérrez, presidenta municipal de León

Ale Gutiérrez inaugura Encuentro de Cardiología (cortesía )

León reporta más de 473 mil tamizajes de enfermedades crónicas

De acuerdo con las cifras municipales, desde 2021 la Dirección General de Salud ha realizado 473 mil 518 tamizajes de enfermedades crónicas no transmisibles y 922 ferias de salud gratuitas, con servicios dirigidos a la población en condición de vulnerabilidad.

Asimismo, el municipio registra 26 mil 545 atenciones médicas relacionadas con diabetes y enfermedades cardiovasculares. De ese total, 14 mil 117 corresponden a cardiopatías e hipertensión arterial sistémica.

La presidenta municipal, Ale Gutiérrez destacó que, aunque la atención de la salud no es una atribución directa de los municipios, su administración ha impulsado acciones para fortalecer la prevención y la concientización.

Sabemos que a los municipios de manera directa no les corresponde la atribución de la salud, hemos estado trabajando de manera ardua porque estamos trabajando acciones de prevención en diferentes ámbitos, es concientizar. Ale Gutiérrez, presidenta municipal de León

Encuentro de cardiología presenta más de 60 trabajos científicos

El programa contempla tres días de conferencias, actividades académicas e intercambio de experiencias, además de la presentación de más de 60 trabajos científicos, entre investigaciones y casos clínicos.

El doctor y presidente del Colegio de Cardiólogos de Guanajuato, Adolfo Azael Hernández Padilla, llamó a los especialistas a mantener una preparación constante para ofrecer mejores alternativas de atención a los pacientes.

Por eso estamos aquí, porque la actualización médica no es solamente una obligación profesional, es también un compromiso moral con quienes depositan su confianza en nosotros. Adolfo Azael Hernández, médico

Ale Gutiérrez inaugura Encuentro de Cardiología (cortesía )

Guanajuato busca fortalecer la prevención cardiovascular

En representación de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, el secretario de Salud y director general del ISAPEG, Gabriel Alfredo Cortés Alcalá, coincidió en la importancia de fortalecer las acciones preventivas y la atención especializada.

En Guanajuato tenemos muy claro que debemos seguir fortaleciendo la prevención, el diagnóstico oportuno y la atención especializada. Libia Denisse García, gobernadora de Guanajuato

Con este encuentro, León reúne a especialistas para intercambiar conocimientos y experiencias en cardiología, mientras el municipio mantiene sus acciones de prevención, detección oportuna y atención de enfermedades crónicas.