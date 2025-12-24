La artista musical multidisciplinaria Flor Amargo expresó su amor por Tijuana y reveló que una de las principales razones por las que considera mudarse a esta ciudad es la posibilidad de correr en el Parque Esperanto.

El espacio pasó de ser un antiguo basurero a convertirse en un punto de encuentro y orgullo para las familias de Baja California, como parte de los proyectos de recuperación urbana impulsados durante el gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda.

Flor Amargo destaca el cariño del público tijuanense

Originaria de Oaxaca, Flor Amargo se dio a conocer como cantante urbana gracias a sus interpretaciones en espacios públicos como el Metro, calles y plazas, acompañada únicamente de su teclado.

Su propuesta musical, bautizada por ella misma como catártic pop, se caracteriza por ser un collage de géneros que mezcla rock, salsa y música de concierto, con una fuerte carga emocional.

Flor Amargo destaca al Parque Esperanto como orgullo de Tijuana (Cortesía)

Entre otros motivos para vivir en Tijuana, la artista mencionó que fue coronada como Fiona Amargo, que “Tijuana la ama y Flor Amargo ama Tijuana”, y que en la avenida Revolución siempre hay un espacio y un teclado listo para tocar y cantar.

A través de sus redes sociales, Flor Amargo compartió videos en los que aparece recorriendo a toda velocidad el parque, cuyo rescate fue reconocido por World Urban Parks con el premio WUP@10 Outstanding “New Park Project Award” para América Latina, distinción otorgada a proyectos de alto impacto global en la recuperación de espacios públicos.

Tijuana conquista a Flor Amargo con cultura y espacios públicos

En su momento, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda destacó que el proyecto de rehabilitación del Parque Esperanto posicionó a Baja California en el escenario mundial de la sustentabilidad y la innovación urbana, al convertirse en un referente internacional en la recuperación de espacios públicos.

El Parque Esperanto cuenta con más de 2 mil árboles, 15 mil arbustos en taludes y 20 mil metros cuadrados de pasto natural, infraestructura verde que refuerza su vocación ambiental y lo consolida como el espacio más grande del estado para la recreación, el deporte y la cultura.

Con más de un millón de visitantes en 2025, el Parque Esperanto se perfila como un modelo de recuperación urbana que trasciende fronteras y posiciona a Baja California como referente nacional e internacional en sustentabilidad y espacios públicos de calidad. La coordinación de los trabajos de transformación del parque estuvo a cargo de Carlos Alberto Torres Torres.