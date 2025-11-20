Aguascalientes celebró un logro sin precedentes al convertirse en la única entidad de México y una de las tres en toda América Latina reconocida como “Región Angels”, un distintivo internacional que valida la máxima calidad de atención de emergencias médicas, especialmente en el manejo del infarto cerebral.

Este nombramiento coloca al estado al nivel de países líderes como España e Italia, considerados referentes globales en atención neurológica de urgencias.

Aguascalientes se posiciona como referente en atención de emergencias médicas

Para obtener esta distinción, el Sistema Estatal de Emergencias Médicas debía cumplir los estándares de Nivel Oro; sin embargo, Aguascalientes superó todas las expectativas al alcanzar el Nivel Diamante, la máxima categoría otorgada por la iniciativa Angels.

Aguascalientes se convierte en referente nacional en atención de infarto cerebral (Cortesía)

Actualmente, el sistema estatal suma:

5 reconocimientos Diamante

1 reconocimiento Oro

Estos resultados reflejan la alta preparación, capacidad técnica y compromiso del personal que atiende diariamente situaciones críticas y salva vidas en el estado.

La Dra. Breda Rodelo, líder de la iniciativa Angels México, resaltó la importancia del reconocimiento y el esfuerzo del sector salud.

“Gracias a que el estado de Aguascalientes cumplió con todos los criterios, esto lo ha llevado a ser la primera Región Angels en el país. Gracias a todos los trabajadores de la salud por mostrar interés, compromiso y esfuerzo en beneficio de la población” Dra. Breda Rodelo, líder de la iniciativa Angels México

Aguascalientes tiene hospitales de excelencia

Estos logros fortalecen la infraestructura hospitalaria del estado y consolidan a Aguascalientes como referente nacional en atención de infarto cerebral. Y es que cinco hospitales fueron galardonados por su sobresaliente atención.

Por su parte, el secretario de Salud, Rubén Galaviz Tristán, afirmó que este reconocimiento eleva la competitividad del estado.

Y es que parte de las estrategias de Aguascalientes fue capacitar a 3 mil alumnas y alumnos de primaria para identificar signos de infarto cerebral y actuar de forma inmediata. Estos “Héroes FAST” se han convertido en guardianes de la salud en sus hogares y comunidades.