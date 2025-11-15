La comunidad de Guadalupe de Atlas, en el municipio de Asientos, la gobernación Tere Jiménez, encabezó una jornada integral de atención gracias al programa “Gobernadora más cerca de Ti”, con el que se acercan trámites, servicios y beneficios de más de 26 dependencias estatales.

La gobernadora invitó a aprovechar esta estrategia que busca eliminar barreras y facilitar el acceso a oportunidades.

“Aprovechen los programas que tenemos para ustedes; acérquense a los módulos y conozcan las convocatorias que ofrecemos, desde apoyos a los emprendedores, servicios médicos gratuitos, becas para estudiantes, programas para agricultores y ganaderos, vivienda social, y mucho más” Tere Jiménez, gobernadora de Aguascalientes

Aguascalientes entrega sillas de ruedas y refuerza acciones contra la diabetes

Durante la jornada, el DIF Estatal hizo la entrega de sillas de ruedas, reafirmando el compromiso de brindar apoyo social directo.

Programa "Gobernadora más cerca de Ti" fortalece el acceso a programas y servicios en comunidades rurales (Cortesía)

Por su parte, el secretario de Salud, Rubén Galaviz Tristán, habló sobre los avances en materia de prevención con motivo del Día Mundial de la Diabetes, celebrado el 14 de noviembre.

“La diabetes es uno de los retos más importantes a nivel mundial; estamos implementando diversas estrategias con la prevención como eje rector, así como promoviendo la activación física y una buena alimentación desde la infancia” Rubén Galaviz, secretario de Salud

Tere Jiménez supervisa obra de pavimentación en La Caldera

La mandataria realizó un recorrido por la comunidad de La Caldera, donde supervisó la obra que se realiza en la calle 16 de septiembre, la cual presenta un avance del 35% y contempla una inversión superior a 7.8 millones de pesos.

El proyecto será entregado a finales de diciembre e incluye pavimentación con concreto hidráulico, construcción de banquetas y guarniciones, así como la rehabilitación de redes sanitarias e hidráulicas.

El secretario de Obras Públicas, César Enrique Peralta Plancarte, informó que se intervendrá una superficie mayor a 4 mil metros cuadrados, equivalente a unas 10 canchas de basquetbol.

Finalmente, el alcalde de Asientos, José Manuel González Mota, agradeció el impulso de la gobernadora para fortalecer los proyectos del municipio.