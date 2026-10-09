Las Catrinas Monumentales de Aguascalientes llegaron al Albuquerque International Balloon Fiesta, en Nuevo México, como parte de una estrategia de promoción cultural en Estados Unidos que continuará durante octubre en Chicago y Nueva York.

Las piezas destacan por sus dimensiones, colorido, vestuario y detalles artesanales, con los que muestran las tradiciones mexicanas y la identidad cultural de Aguascalientes ante visitantes nacionales e internacionales.

La exhibición forma parte de las actividades de promoción por el Día de Muertos y busca acercar estas expresiones culturales a la comunidad migrante, además de fortalecer los vínculos entre México y Estados Unidos.

Catrinas Monumentales en Estados Unidos (cortesía )

Catrinas de Aguascalientes promueven las tradiciones mexicanas

La participación fue posible mediante la coordinación del Gobierno del Estado de Aguascalientes, a través del Instituto Aguascalentense de las Personas Migrantes (Iapemi), en colaboración con el Consulado de México en Albuquerque y los organizadores del festival.

La secretaria ejecutiva del Iapemi, Natzielly Rodríguez Calzada, destacó que la presencia de las figuras en el festival permite compartir las tradiciones y el talento de Aguascalientes más allá de las fronteras nacionales.

Catrinas Monumentales en Estados Unidos (cortesía )

Hoy, Aguascalientes está presente ante los ojos del mundo. Nuestras Catrinas llegaron a Nuevo México para compartir nuestras tradiciones, nuestra creatividad y el enorme talento de nuestra gente. Verlas bajo el cielo de Albuquerque, rodeadas de globos y de visitantes de diferentes nacionalidades, nos llena de orgullo, porque representan nuestras raíces y, al mismo tiempo, los lazos que unen a México y Estados Unidos. Natzielly Rodríguez Calzada, secretaria ejecutiva del Iapemi

La funcionaria señaló que estas iniciativas tienen un significado especial para las personas migrantes, al permitirles mantener el vínculo con sus raíces y acercarse a las tradiciones mexicanas aun cuando viven fuera del país.

El recorrido continuará durante octubre en Chicago y Nueva York, donde las Catrinas Monumentales llevarán expresiones del Día de Muertos y de la identidad cultural de Aguascalientes a nuevas comunidades en Estados Unidos.