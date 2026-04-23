Empresarios de Aguascalientes participan en la Hannover Messe 2026, considerada la feria industrial más importante del mundo, que se realiza en Alemania y reúne a más de 200 mil profesionales de más de 60 países.

El objetivo es abrir nuevas oportunidades de crecimiento internacional, mediante la generación de alianzas estratégicas, la atracción de inversiones y la vinculación con cadenas globales de valor, fortaleciendo así a las empresas locales.

Aguascalientes impulsa su industria con alianzas globales en Alemania

La participación del estado se centra en sectores estratégicos como el automotriz, la electromovilidad, el aeroespacial, la logística y las tecnologías avanzadas, facilitando que las empresas locales accedan a nuevos mercados y amplíen su alcance internacional.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (Sedecyt), Esaú Garza de Vega, destacó que estos espacios permiten conectar directamente a las empresas con oportunidades reales de negocio a nivel global, impulsando el crecimiento industrial.

Aguascalientes busca expansión internacional en Hannover Messe 2026. (Cortesía)

Durante la feria, se llevan a cabo reuniones con compañías interesadas en invertir o expandirse en México, lo que abre nuevas posibilidades de colaboración, transferencia tecnológica y desarrollo productivo.

Con su presencia en Hannover Messe, Aguascalientes no solo apuesta por atraer capital extranjero, sino también por generar condiciones para que sus empresas crezcan, se fortalezcan y compitan en el mercado global.

Esta estrategia posiciona al estado como un actor relevante en el entorno internacional, al promover la innovación, la diversificación industrial y la expansión hacia nuevos mercados.