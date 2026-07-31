Aguascalientes reafirmó su liderazgo en materia de seguridad y atención de emergencias durante la realización del TechDay 2026, encuentro en el que el Centro de Comando, Control, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i) fue reconocido por Airbus Public Safety and Security México por la implementación de tecnología e innovación aplicada a la seguridad pública.

El reconocimiento posiciona al C5i de Aguascalientes como un referente nacional gracias a su capacidad operativa, infraestructura tecnológica y modelos de coordinación institucional enfocados en brindar una respuesta oportuna a la ciudadanía.

TechDay 2026 convierte a Aguascalientes en referente nacional de innovación en seguridad

El encuentro reunió a autoridades, especialistas nacionales e internacionales, así como representantes de instituciones de seguridad, con el propósito de intercambiar conocimientos y conocer las tendencias más avanzadas en materia de innovación tecnológica aplicada a la seguridad pública.

La titular del C5i, Michelle Olmos Álvarez, señaló que este reconocimiento es resultado de la capacidad operativa, la infraestructura tecnológica de vanguardia y los modelos innovadores de coordinación institucional que distinguen al organismo, consolidándolo como un referente nacional en la atención de emergencias.

Asimismo, destacó que, bajo el liderazgo de la gobernadora Tere Jiménez y el Plan de Seguridad y Justicia Blindaje Aguascalientes, el estado ha fortalecido un modelo de seguridad basado en la inteligencia, la tecnología y la coordinación entre instituciones.

El TechDay 2026 reunió en Aguascalientes a especialistas nacionales e internacionales para impulsar la innovación tecnológica aplicada a la seguridad pública. (cortesía)

C5i fortalece la atención ciudadana con tecnología e inteligencia en tiempo real

Michelle Olmos Álvarez subrayó que el C5i se ha consolidado como un eje estratégico para la atención de emergencias, al integrar análisis de información en tiempo real, herramientas tecnológicas especializadas y coordinación interinstitucional que fortalecen la capacidad operativa de las corporaciones de seguridad y procuración de justicia.

Añadió que el Servicio de Emergencias 911 representa uno de los pilares de este modelo, al ser el principal vínculo entre la ciudadanía y las autoridades para brindar atención inmediata en situaciones de riesgo.

Finalmente, afirmó que este reconocimiento fortalece el compromiso del Gobierno de Aguascalientes de seguir incorporando tecnología de vanguardia para ofrecer una atención cada vez más eficiente y reforzar la seguridad de las familias del estado.

Al arranque del TechDay 2026 asistieron autoridades estatales, legisladores, representantes de Airbus Public Safety and Security México, integrantes de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y diversas instituciones vinculadas con la seguridad pública.