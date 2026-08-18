Aguascalientes fue distinguido como Estado Embajador de las Franquicias de México por su impulso a este modelo de negocio y el desarrollo de estrategias para generar nuevas oportunidades de crecimiento empresarial.

El reconocimiento se otorgó durante la Cumbre de Colaboración Trilateral de Franquicias de América del Norte, celebrada en la Ciudad de México, la cual reunió a representantes de México, Estados Unidos y Canadá para fortalecer el sector y abrir canales comerciales a las marcas de los tres países.

Esaú Garza de Vega destaca apoyos y financiamiento para empresas de Aguascalientes

El secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología, Esaú Garza de Vega, quien acudió en representación del estado, afirmó que la distinción refleja el trabajo del Gobierno del Estado para atraer marcas y apoyar a empresarios locales a convertir sus negocios en franquicias.

El funcionario explicó que, mediante financiamientos y programas de acompañamiento, la entidad otorga herramientas a emprendedores para consolidar sus propuestas y ampliar su presencia en nuevos mercados.

Asimismo, en el marco de la cumbre, la Asociación Mexicana de Franquicias (AMF), la International Franchise Association (IFA) de Estados Unidos y la Canadian Franchise Association (CFA) de Canadá suscribieron un acuerdo de cooperación para facilitar la expansión de marcas en la región.

Aguascalientes impulsa alianza trilateral para la expansión de franquicias en Norteamérica

Garza de Vega subrayó que la firma del convenio representa un hito para el ecosistema comercial, posicionando a México como un referente en el desarrollo de este modelo, principalmente en el sector de alimentos y bebidas.

Añadió que la presencia de Aguascalientes en este encuentro conecta a las empresas locales con inversionistas y organismos especializados de Norteamérica para acelerar su internacionalización.

En el foro participaron representantes de las secretarías de Economía y de Relaciones Exteriores, del Senado de la República, de las embajadas de Canadá y Estados Unidos, así como líderes del sector empresarial.