En el marco del arranque de la Feria Nacional de San Marcos 2026, autoridades de salud de Aguascalientes anunciaron un operativo integral de supervisión sanitaria que se aplicará durante el mes de abril, con el objetivo de salvaguardar la salud de turistas y habitantes que acudirán al evento.

La estrategia contempla acciones coordinadas entre dependencias estatales, municipales y cuerpos de emergencia, enfocadas en la vigilancia de alimentos, bebidas, agua potable y condiciones de higiene dentro del perímetro.

Supervisarán alimentos, bebidas y calidad del agua en la Feria de San Marcos

Como parte del dispositivo, la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios desplegará 60 verificadores que recorrerán de manera permanente los establecimientos fijos y semifijos instalados durante la feria.

Autoridades refuerzan protocolos de salud en Feria Nacional de San Marcos 2026 (cortesía)

Dentro del operativo también se realizarán muestreos de alimentos, con especial atención a productos cárnicos, además de revisiones a bebidas alcohólicas para descartar la presencia de metanol. Las autoridades informaron que estas inspecciones buscan prevenir riesgos a la salud entre los asistentes.

Asimismo, se implementará un monitoreo continuo de la calidad del agua destinada al consumo humano, así como la verificación de condiciones higiénicas en espacios de preparación y comercialización de alimentos.

Autoridades refuerzan protocolos de salud en Feria Nacional de San Marcos 2026 (cortesía)

En estas acciones participarán corporaciones como la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes, la Cruz Roja Mexicana, la Coordinación Estatal de Protección Civil de Aguascalientes, así como dependencias municipales encargadas de mercados, reglamentos, limpia y mantenimiento del área ferial.

También colaborarán organismos como el Instituto del Agua del Estado de Aguascalientes, el Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes, además de instancias estatales de desarrollo económico, desarrollo rural y asistencia social.

Autoridades refuerzan protocolos de salud en Feria Nacional de San Marcos 2026 (cortesía)

Con este despliegue, el gobierno estatal busca garantizar condiciones sanitarias seguras durante la Feria Nacional de San Marcos 2026, considerada una de las celebraciones más importantes del país, y brindar confianza a quienes visiten el recinto ferial durante la temporada.