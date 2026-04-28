Con el objetivo de generar más oportunidades de crecimiento para las empresas de Aguascalientes, empresarios y empresarias del estado han participado en la feria industrial más importante del mundo, la Hannover Messe 2026, en Alemania.

La feria reúne a más de 200 mil profesionales, empresarios e inversionistas de más de 60 países, donde se generan alianzas, se atraen inversiones y se vinculan empresas locales con cadenas globales.

Sedecyt impulsa crecimiento industrial de Aguascalientes

De acuerdo con las autoridades estatales, la participación de Aguascalientes en la Hannover Messe 2026 tiene como meta fortalecer sectores como el automotriz, la electromovilidad, el aeroespacial, la logística y las tecnologías avanzadas para que más empresas puedan acceder a mercados internacionales.

Aguascalientes impulsa sectores automotriz, aeroespacial y tecnológico (cortesía)

Por su parte, Esaú Garza de Vega, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (Sedecyt), aseguró que la creación de estos espacios sirve para impulsar el crecimiento industrial de la entidad.

Además, durante la feria se llevan a cabo reuniones con compañías que buscan expandirse o invertir en México, lo que genera mayores oportunidades de colaboración, transferencia de tecnología y desarrollo integral para el sector productivo.

Aguascalientes impulsa sectores automotriz, aeroespacial y tecnológico (cortesía)

Con este tipo de eventos, Aguascalientes reafirma su compromiso de atraer inversiones, generar mejores oportunidades laborales y generar un crecimiento para las empresas locales, para que las familias hidrocálidas se beneficien.