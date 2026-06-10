Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) puso en marcha una campaña de difusión para presentar los servicios estratégicos que brinda a los profesionales del sector aeronáutico y aeroportuario, en el marco de su 61 aniversario, reafirmando su papel como una institución clave para el desarrollo de la aviación nacional.

La iniciativa busca acercar al sector las capacidades técnicas, operativas y de formación que ASA ha consolidado durante más de seis décadas de trayectoria, contribuyendo al fortalecimiento de la infraestructura y los servicios aeronáuticos en México.

ASA fortalece la industria aeronáutica nacional en su 61 aniversario (Cortesía )

ASA impulsa la seguridad, capacitación e infraestructura de la aviación mexicana

Con más de 61 años de experiencia, ASA refrenda su compromiso con el crecimiento de la industria aeronáutica mediante la prestación de servicios especializados que fortalecen los estándares de seguridad, eficiencia y competitividad en el país.

A lo largo de su historia, el organismo ha desarrollado una sólida capacidad técnica y operativa que lo posiciona como un referente estratégico en materia de infraestructura aeroportuaria, capacitación de personal especializado y desarrollo de proyectos para el sector.

Asimismo, ASA mantiene una participación relevante en áreas fundamentales como el suministro de combustibles de aviación, la formación y profesionalización de especialistas, la asistencia técnica y la gestión de proyectos estratégicos.

Estas acciones buscan fortalecer la colaboración con los distintos actores de la industria y promover soluciones que impulsen el crecimiento sostenible de la aviación, contribuyendo al desarrollo económico y la conectividad del país.