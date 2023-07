Wendy Guevara borracha no soporta que Nicola Porcella se haga la víctima en La Casa de los Famosos México y le dice sus verdades.

Por segunda ocasión, Wendy Guevara -de 29 años de edad-, protagonizó una escena mala copa y tóxica hacia Nicola Porcella en La Casa de los Famosos México.

El 7 de julio, habitantes de La Casa de los Famosos México, se pusieron borrachos y el nivel de alcohol hizo que Nicola Porcella -de 35 años de edad- se llevara una dosis de verdad por Wendy Guevara.

Te contamos la divertida escena borracha y que volvió a captar la atención hacia el team ‘Infierno’.

Wendy Guevara estando borracha sacó su lado tóxico con Nicola Porcella en La Casa de los Famosos México

El alcohol no saca el mejor lado de Wendy Guevara, pues una vez más protagonizó un momento tóxico contra Nicola Porcella en La Casa de los Famosos México.

Wendy Guevara en el momento que pelea con Nicola Porcella en La Casa de los Famosos México. (YouTube/ Canal 5 / Tomada de video)

Poncho de Nigris -de 47 años de edad-, asegura que si existen tantas peleas entre Wendy Guevara y Nicola Porcella, habiendo alcohol de por medio, quiere decir una clara atracción.

Y es que por segunda ocasión, la influencer trans se puso a reclamarle a Nicola Porcella por lo que estaba diciendo en la fiesta, “no te vengas a hacer la víctima, mamón”, le dijo.

Sin embargo, Wendy Guevara estaba en un nivel de borracha que sacó su lado tóxico y no dejaba ni saber el motivo de la pelea, pues Nicola Porcella no podía ni hablar porque no lo dejaba.

“Nicola- Deja hablar Wendy- No me importa, güey Nicola- Pero ¿por qué no dejas hablar? Wendy- Dime, para apuntarlo”. Conversación entre Wendy Guevara y Nicola Porcella.

Por lo que se entiende, la pelea se desencadenó debido a que Wendy Guevara dijo que no le importaba que la nominen.

Pero en contraparte, Nicola Porcella le dejó saber que él sí necesita ganar La Casa De Los Famosos México, porque no es tan famosa como Wendy Guevara y no cotizan igual en YouTube.

Llegó un momento en que el peruano prefirió darle la vuelta a Wendy Guevara, para que dejara de pelear y lo dejara dormir.

Wendy Guevara cree que Nicola Porcella anda victimizandose en La Casa de los Famosos México

Wendy Guevara se puso borracha y tóxica a reclamarle a Nicola Porcella por hacerse la víctima en La Casa de los Famosos México.

Debido a que el peruano dijo que él sí necesitaba ganar el reality show, porque no tiene tanta cotización en YouTube, como Wendy Guevara, ella lo llamó dramático.

“Aquí no soy una pendeja que va a caer en tu puto drama, no, no, no”. Wendy Guevara, influencer.

Esto debido a que Nicola Porcella aseguró que la influencer sí gana mucho dinero en YouTube, pero ese comentario no le gustó nada a Wendy Guevara.

Incluso, Poncho de Nigris y Emilio Osorio -de 20 años de edad-, le hicieron saber a Wendy Guevara “se pone bien tóxica peda” y ya se evidenció dos veces en La Casa de los Famosos México.