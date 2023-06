Wendy Guevara de 29 años de edad, ha dado mucho de qué hablar en La casa de los famosos México, especialmente tras revelar que sufrió violencia infantil.

La anécdota de violencia infantil que Wendy Guevara relató, indignó hasta a Sergio Mayer -57 años- y a todos los de La Casa de los famosos México de los que estaban presentes mientras la influencer de Las perdidas.

Y es que tal y como reveló Wendy Guevara en La casa de los famosos México sobre la violencia infantil que sufrió, cuando era un adolescente, la violaron.

¿Ganas de ver La casa de los famosos México? Vix te ofrece esta increíble oferta para no perderte nada

“Cómo yo era un chavito gay muy afeminado, entonces el chavo me violó fuerte, me salía sangre y todo”

Tal y como reveló Wendy Guevara en La casa de los famosos México sobre la violencia infantil que pasó, tras sufrir una violación, llegó la policía.

Esto para llevar a Wendy Guevara, víctima de violencia infantil al Ministerio Público y los doctores comenzaron a tocarla.

“No sé que me traumó más, sí eso o cuando me llevaron al Ministerio Público y como tres doctores me metieron el dedo en el ano y yo tenía miedo wey”

Wendy Guevara