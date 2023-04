La actriz de 38 años de edad, Sandra Echeverría, vetó a Ventaneando para que no le vuelvan a hacer entrevistas y ellos le responden llamándola ingrata.

Todo empezó porque la actriz publicó un tweet en contra de TV Azteca, quejándose de que sus reporteros siempre andan en busca de notas amarillistas.

Al parecer, esta declaración vino después de que Sandra Echeverría sostuviera un par de entrevistas con el reportero de TV Azteca Jorge Patiño y con Alejandra Sánchez .

Esta última corresponsal de Ventaneando.

Motivo por el cual, el programa respondió de manera violenta y diciéndole ingrata y malagradecida a la actriz. Esto fue lo que pasó.

Sandra Echeverría sostuvo una entrevista con Jorge Patiño, quien le preguntó acerca de temas personales como su separación con Leonardo de Lozanne y una supuesta infidelidad.

Y si bien la actriz respondió a los cuestionamientos del reportero con calma y profesionalismo, al parecer terminó siendo un momento desagradable para ella.

Después de su entrevista con Jorge Patiño, la actriz iba a sostener otra con Alejandra Sánchez, de Ventaneando.

Pero al final, esta entrevista terminó en el veto de Sandra Echeverría hacia el programa.

Esto porque al inicio de la entrevista, la actriz habría solicitado de manera respetuosa a la reportera que no tocaran temas personales, pues venía de la mala experiencia con Jorge Patiño.

“Tuvimos ahorita una mala experiencia con Jorge Patiño que nada más estaba buscando como que la nota amarillista de mi relación. Entonces te pido por favor que no nos vayamos para allá aquí con Ventaneando porque me cae muy bien el equipo y no quisiera tener que vetarlo como lo acabo de hacer con Jorge Patiño”.

Sandra Echeverría