Durante el programa de TV Azteca ‘Ventaneando’ con motivos del día de Reyes Magos -celebrado el 6 de enero- los conductores hablaron de su regalos.

Sin embargo el programa cree que todo es albur, por lo que el conductor de 38 años de edad Ricardo Manjarrez tuvo que explicar quién es El Rey Cojo.

Y es que al mencionarlo los conductores pensaron lo peor e incluso habrían soltado algunas malas palabras durante la transmisión en vivo.

Este viernes 6 de enero, en Ventaneando el conductor Ricardo Manjarrez tuvo que explicar a sus compañeros quién es el Rey Cojo.

Y es que luego de que Linet Puente confesar no recibió el “muñeco” que pidió Ricardo Manjarrez le dijo que aún existía la posibilidad de recibirlo de parte del Rey Cojo.

Sin embargo, de inmediato preguntó si alguno conocía de existencia de este Rey lo cual -junto con el pedido de cumpleaños de Linea Puentes- adquirió una connotación dudosa.

Lo cual ocasionó todos se quedaran callado viéndolo mientras su compañera soltaba una mala palabra loq ue l conductor rápidamente aseguró no era un “albur”.

“A lo mejor te lo trae el Rey Cojo, ¿sabes quién es el Rey Cojo? No, no es albur”

Una vez más tranquilo el ambiente procedió a explicar este Rey Cojo, era utilizado para explicara la ausencia o llegada tardía de regalos pues por su discapacidad este va más lento.

“Hay muchas casas en las que no llegan los Reyes Magos porque de pronto no hay dinero, la familia no está pasándola bien y dicen que la trae el Rey Cojo que tarda un poquito más en llegar porque viene caminando y se retrasó.”

Ricardo Manjarrez