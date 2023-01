¿Qué le pasó a Pati Chapoy? Se sintió mal en pleno programa de Ventaneando. La periodista habló de sus problemas de salud en su canal de YouTube, ahora que busca convertirse en una infuencer.

Desde hace tiempo se rumora que Pati Chapoy ha estado a punto de dejar la conducción de Ventaneando, debido a su avanzada edad y los padecimientos propios de la vejez.

Pati Chapoy ha hecho oídos sordos a esta información, hasta ahora que incluso mostró el momento exacto en que recibía atención médica, luego de sentirse mal en plena grabación de Ventaneando.

Pati Chapoy, periodista y conductora (@chapoypati / Instagram)

Pati Chapoy da detalles de su salud tras haberse sentido mal en Ventaneando

Fue la tarde del martes 3 de enero cuando la titular de Ventaneando compartió en su canal de YouTube un breve video titulado ‘¡Se le bajó la presión a Pati Chapoy!’.

Esto habría sucedido durante un corte a comerciales de Ventaneando en el que se solicitó la atención de una paramédico para revisar a Pati Chapoy, quien le dio detalles de lo mal que se sentía:

“Me empecé a sentir rara, empecé a sudar mucho y, después del sudor, la taquicardia, y ya no me termino de sentir bien, no sé cómo ando de la presión” Pati Chapoy

Tras los comentarios de Pati Chapoy, la paramédico le hizo algunas preguntas sobre su salud, cuyas respuestas han ansiado conocer desde hace tiempo sus fans y detractores:

¿Padece de alguna enfermedad?

¿Toma algún medicamento?

Pati Chapoy (@chapoypati / Instagram)

¿Por qué se sintió mal Pati Chapoy en Ventaneando?

Mientras le medían la presión, niveles de glucosa y oxigenación, Pati Chapoy le respondió a la paramédico que no a sus dos preguntas. En tanto, la especialista le comentó:

“Su presión está baja: su presión tiene 90-60, la normal es 120-80, entonces sí hay una diferencia. Y su glucosa está en 135, no debe pasar de 120; vamos a suponer que es porque desayuno fruta y lo que me comenta, pero no tiene que estar tan alto, no debe pasar de 120″. Paramédico

Luego de la consulta se puede ver a Pedro Sola y a Mónica Castañeda, coconductores de Ventaneando, acercarse a su jefa para preguntarle cómo seguía y cuál había sido en diagnóstico que recibió.

Pati Chapoy: Sus problemas de salud se presentaron hace unas semanas, pero hasta ahora lo revelaron

Pati les dijo que sus dolencias se debían a que se le había bajado la presión por no haber desayunado de forma balanceada, a lo que Pedro Sola respondió con un regaño:

“Los hot cakes es un madrazo de carbohidrato, te suben el azúcar brutal, y en combinación con la cafeína algo sucede. Si me tomo unos hot cakes con leche no pasa nada, pero si me los tomo con café dos horas después una temblorina” Pedro Sola

En tanto, Mónica Castañeda le preguntó a Pati Chapoy si sus padecimientos no requerían que volviera a su casa para descansar, a lo que su jefa respondió restándole importancia al asunto: “Es pasajero”.

Aunque los padecimientos de Pati Chapoy se revelaron hasta ahora, se ha informado que la situación recién compartida en su canal de YouTube sucedió a principios del mes de diciembre de 2022.