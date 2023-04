Ventaneando cree que hay una razón de peso por la que Aracely Arámbula se animó a hablar de Luis Miguel en el funeral de Andrés García.

Pese a que por años había evitado a hablar de Luis Miguel -de 52 años de edad-, la muerte de Andrés García a los 81 años de edad parece que hizo cambiar de parecer a Aracely Arámbula.

Aracely Arámbula -de 48 años de edad- sorprendió a los medios de comunicación al aparecer en el funeral de Andrés García y al defender a Luis Miguel por no pronunciarse por la muerte del actor.

Tras las declaraciones de Aracely Arámbula, los conductores de Ventaneando señalaron que hay una razón oculta por la que la actriz se refirió a Luis Miguel.

Aracely Arámbula / Luis Miguel (Especial)

Ventaneando cree que Aracely Arámbula habló de Luis Miguel por una razón de peso

Aracely Arámbula y Luis Miguel volvieron a convertirse en tema de conversación luego de que se reveló que la actriz había ejercido acciones legales contra el cantante por la manutención de sus hijos.

Pese a los constantes cuestionamientos sobre Luis Miguel, Aracely Arámbula había preferido no hablar sobre el cantante.

Sin embargo eso cambió en el funeral de Andrés García y Aracely Arámbula defendió a Luis Miguel por no haberse pronunciado luego de que el actor fue muy importante para su carrera.

Tras las declaraciones de Aracely Arámbula, los conductores de Ventaneando señalaron que hay una razón detrás de que la actriz por fin haya hablado de Luis Miguel.

Mónica Castañeda puntualizó que se encontraba sorprendida con las declaraciones de Aracely Arámbula pues lo último que sabían es que había un pleito legal por la pensión para sus hijos.

“Me llamó mucho la atención que se refiriera a Luis Miguel cuando de pronto ya no hablaba de él, cuando de pronto lo último que supimos es que no le pagaba la pensión y que había un pleito” Mónica Castañeda

Para Mónica Castañeda, las declaraciones de Aracely Arámbula muestran que ya hubo una comunicación con Luis Miguel.

“Ojalá haya un arreglo entre ellos y que haga referencia al tercero que no está y del que no había querido hablar desde hace mucho tiempo, me parece que ya hay ahí una comunicación con Luis Miguel” Mónica Castañeda

Ricardo Manjarrez destacó que también sería raro que Aracely Arámbula hablará mal de Luis Miguel en pleno funeral de Andrés García.

Pero Mónica Castañeda defendió su punto al señalar que Aracely Arámbula pudo decir que no sabía de él. Por su parte Linet Puente la apoyó al señalar que otras veces la actriz se ha salido por la tangente al ser cuestionada de Luis Miguel.

Daniel Bisogno señaló que “ningún chile les embonaba”, ya que si Aracely Arámbula no hubiera dicho nada la hubieran criticado y ahora que lo hace también es juzgada.

Ante los comentarios de Mónica Castañeda y Linet Puente de que no la estaban criticando y que solo estaban cuestionando sus declaraciones, Daniel Bisogno señaló que ellas querían que la actriz dijera lo que ellas querían escuchar.

En medio de su discusión, Mónica Castañeda puntualizó que solo veían más allá y le pidió a Daniel Bisogno que no la defendiera.

“Yo si creo que el que ella hable de Luis Miguel, de quien no ha hablado en mucho tiempo ni en referencias, había dicho lo más el papá de mis hijos” Mónica Castañed

Pero Daniel Bisogno destacó que tampoco es que haya hablado mucho de Luis Miguel y que lo que dijo no tenía importancia.

Mónica Castañeda y Linet Puente finalizaron diciendo que en las declaraciones de Aracely Arámbula había “jiribilla”.

¿Qué dijo Aracely Arámbula que causó la pelea entre los conductores de Ventaneando?

A su llegada al funeral de Andrés García, Aracely Arámbula no pudo evitar ser cuestionada sobre la ausencia de Luis Miguel.

Aracely Arámbula no dudo en defender a Luis Miguel de las críticas por no pronunciarse por la muerte del actor y aseguró que aunque no se encontraba presente, sabía que al cantante le dolía la muerte de Andrés García.

Pese a las críticas que ha recibido Luis Miguel, Aracely Arámbula señaló que se encuentra segura que el cantante tiene roto el corazón porque lo quería mucho.

“Él tampoco podrá estar acá, pero te aseguro que le ha de doler mucho… muchísimo, lo ha de tener ese dolor en el corazón porque lo quiere mucho, y como ser humano, por supuesto que le duele” Aracely Arámbula

Aracely Arámbula incluso señaló que no descartaría la idea de que Luis Miguel se comunique con Margarita Portillo para externarle sus condolencias.