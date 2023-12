Como ya es costumbre, Venga La Alegría mandó a sus conductores de vacaciones, pero antes dejó preparadas algunas bromas para este Día de los Santos Inocentes.

Desde hace algunas semanas productores de Venga La Alegría le pidieron a algunos famosos decir frente a cámaras una mentira por lo que se revivieron chismes.

Sin embargo, aunque algunos de los bromistas se dedican a la actuación, su sobreactuación reveló la intención desde el primer instante.

Acá te decimos cuáles fueron las peores bromas de Venga La Alegría por el Día de los Inocentes

Vanessa Claudio confirma romance con Uriel Estrada

Laura Zapata anuncia su retiro

Desaparición de flora intestinal en Cancún

Enrique Mayagoitia será papá

Vanessa Claudio confirma romance con Uriel Estrada en Venga La Alegría

Vanessa Claudio, de 40 años de edad, aceptó estar saliendo con Uriel Estrada, de 38 años de edad, quien es su compañero en el programa Al Extremo. Chisme que circula desde hace meses.

Sintiéndose la mujer más enamorada, Vanessa Claudio aseguró que su amor surgió día a día por la convivencia, incluso aseguró que su hijo perro (su mascota) ve a Uriel Estrada como papá.

Tras asegurar que le gusta todo del actor, sobre todo sus bailes y cuerpo, concluyó sus declaraciones aclarando que se trata de una broma.

Laura Zapata anuncia su retiro en Venga La Alegría

A Laura Zapata, de 67 años de edad, se le pidió decir que se retiraría de la actuación y del mundo del espectáculo por lo que entre forzadas y exageradas lagrimas dijo:

“Me tienen hasta el copete, ya no aguanto, me han ofendido, me han lastimado, me retiro, me voy a mí casa a sufrir”, y una vez que fingieron creerle, remató: “Ay inocente palomita que te dejaste engañar”.

Venga La Alegría hace la broma de la desaparición de la flora intestinal en Cancún

Los Destrampados le preguntaron a gente que se encontraba en la calle su sentir sobre la desaparición de la flora intestinal en Cancún; dos personas (las únicas entrevistadas) creyeron que se trataba de una planta incluso una de ellas hizo un plan para su reforestación...

¿Otra vez? Enrique Mayagoitia será papá, revelan en Venga La Alegría

A segundos de iniciar el juego Sin Palabras, donde conductores de Venga La Alegría, adivinan a base de mímica el nombre de una película, a Enrique Mayagoitia lo sorprendieron sus compañeros.

“¡Vas a ser papá!”, le dijeron a Kike Mayagoitia, de 37 años de edad. Para hacer creíble la noticia, le entregaron una caja en cuyo interior había globos azules y serpentina.

Por supuesto, el conductor no lo creyó por lo que la broma terminó tan rápido como empezó.