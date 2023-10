¿Roger González no paga? Queman a exconductor de Venga La Alegría por querer que trabajen gratis para él

Roger González está en aprietos. Dos jóvenes exhiben al exconductor de Venga la Alegría, quien solicitó sus servicios, pero no les pagó.

De acuerdo con éstas personas, Roger González, quien se volvió famoso por ser conductor de Venga La Alegría, se aprovecha de estudiantes que quieren obtener experiencia laboral.

No es ningún secreto, empresas y famosos aprovechan su fama para obtener mano de obra gratis, tal es el caso de Roger González, el exconductor de Venga La Alegría.

Roger Gonzalez, de 43 años de edad, está siendo “quemado” por un tiktor quien asegura trabajó con el exconductor de Venga La Alegría, pero ni siquiera le ofreció un vaso de agua.

A través de la cuenta “perros_anios”, el muchacho cuenta haber trabajado dos meses con el también influencer y es que necesitaba cumplir con su servicio social.

Gracias a que una de sus amigas conocía al famoso, se pusieron en contacto, se reunieron en EXA y Roger González lo integró a su equipo de trabajo en 2020.

El chico debía manejar sus redes sociales; sin embargo, la ilusión de trabajar junto a una personalidad televisiva se le esfumó cuando éste le dijo cómo sería el trato.

“Fue tajante, duro, mala onda. Cuando estaba al aire nos decía: ‘los quiero’, y fuera: ‘¿estos quiénes son?’”, cuenta y asegura que tras seleccionarlos, les empezó a hablar mal de su generación.

“Nos dijo: ‘a su generación no le gusta trabajar, no les gusta mantener algo, buscan lo mas fácil, son una generación que no aguanta nada”

Y tras despedazarlos moralmente les subrayó que debían sentirse afortunados de trabajar para él aunque no cobraran sueldo.

La versión la refuerza una estudiante de cinematografía, quien dice fue reclutada por una persona del equipo de Roger González, exconductor de Venga La Alegría.

A ella le pidieron hacer 10 guiones para un programa que Roger González realizaba para YouTube, lo que no hizo ya que a la hora de preguntar cómo sería el pago, le informaron que no había presupuesto.

“Me dijo: ‘o sea, esto es para Roger González’. No hay presupuesto por eso lo estamos haciendo con alumnos. Le dije: ‘yo soy egresada, tengo un poco de trayectoria, si me buscaste es por algo, me debes renumerar la chamba, me estás pidiendo 10 guiones’. Me podía dar 500 pesos a la semana”