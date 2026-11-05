The Pitt, la aclamada producción de HBO Max, ha generado dudas sobre si es una copia del programa Urgencias de los 90.

La incertidumbre se genera luego de que un tribunal de apelación dictaminara que continúe el trámite de demanda por plagio realizado por Sherri Crichton, viuda del escritor y guionista Michael Crichton, creador de la serie Urgencias, contra los creadores de The Pitt.

De acuerdo con el medio Variety, la demanda se interpuso en agosto del 2024, meses antes de que The Pitt fuera estrenada.

Argumentanso que los creadores de la serie -Noah Wyle, John Wells y R. Scott Gemmill- habían intentado hacer un reboot de Urgencias, pero decidieron cambiar el proyecto al no tener autorización.

Lo curioso del caso es que ambas ficciones están protagonizadas por el actor Noha Wyle.

The Pitt (HBO)

Avanza la demanda contra The Pitt por presunto plagio de Urgencias

La corte desestimó una demanda contra los creadores del programa The Pitt: Noah Wyle, John Wells y R. Scott Gemmill, luego de no encontrar evidencia de que ellos supieran que se violaban los derechos contractuales de Michael Crichton.

Sin embargo, el caso continuará contra Warner Bros Televisión, por no cumplir la cláusula que estableció Michael Crichton donde impedía al estudio realizar series derivadas o retomar la serie sin su aprobación.

Ante tal situación, Sherri Crichton declaró sentirse satisfecha con la decisión de la corte:

“Me siento profundamente satisfecha con la decisión del tribunal de apelaciones y espero con interés la fase de obtención de pruebas, así como la presentación ante un jurado de nuestro caso, el cual afecta a escritores, creadores, a sus familias y a sus patrimonios.” Sherri Crichton, viuda de Michael Crichton

De acuerdo con el fallo de la corte de apelación, “existen similitudes claras y numerosas entre ‘The Pitt’ y ‘ER’”.

Los elementos que pusieron para sustentar ese argumento fueron que la trama se desarrolla en el entorno de una sala de urgencias.

The Pitt (HBO)

Además del ritmo acelerado, la jerga médica, las representaciones gráficas de lesiones y la presencia de un médico joven e incompetente recién salido de la facultad de medicina.

La demanda contra The Pitt por plagio fue admitida a trámite por una corte de instancia. No obstante, Warner Bros. recurrió al tribunal de apelación, que volvió a fallar en favor de Sherri Crichton.

La serie de televisión ER, conocida en México como “ER: Sala de Urgencias”, se basa en el guion que Michael Crichton escribió en 1974 y que narraba sus experiencias como estudiante de medicina.

ER: Sala de Urgencias (Especial)

Warner Bros. asegura que The Pitt es una serie distinta a Urgencias

Tras lo señalamientos de plagio, Warner Bros. sostiene que The Pitt es una serie completamente distinta.

Por lo que presentó una moción para que la demanda se desestimara, ciñéndose a la ley “anti-SLAPP” de California que se busca disuadir demandas “frívolas” que interfieran la libertad de expresión.

La decisión de si The Pitt es una serie derivada de Urgencias queda a manos de un jurado, en caso de que las partes no lleguen a un acuerdo.